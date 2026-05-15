عامل مطعم يمزق رأس زميله بـ "مفك" بسبب مزاح ثقيل بقويسنا

كتب : علاء عمران

01:11 م 15/05/2026

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أب من قيام شخص بالاعتداء على نجله بالضرب وإصابته في محافظة المنوفية.

ورصدت المتابعة الأمنية المقطع فور تداوله للوقوف على ملابسات المشاجرة وضمان حماية المواطنين بقلب مركز قويسنا.

مشاجرة "المفك" داخل مطعم بالمنوفية

تبين من الفحص تلقي مركز شرطة قويسنا بلاغاً من نجل القائم على النشر، وهو عامل بأحد المطاعم ومصاب بكدمة في الرأس، يتضرر فيه من زميله بذات المطعم (مقيم بمحافظة الغربية).

أظهرت التحريات أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بسبب "المزاح" بين الطرفين، تطورت إلى قيام المتهم باستلال أداة حادة "مفك" والاعتداء بها على المجني عليه.

سقوط المتهم وضبط أداة الجريمة

نجحت القوات الأمنية في تحديد مكان المشكو في حقه وإلقاء القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب المتعلق بخلافات العمل والمزاح.

أرشد المتهم عن "المفك" المستخدم في التعدي، وتم التحفظ على الأداة وتحرير المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وزارة الداخلية المنوفية مشاجرة

