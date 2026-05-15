أعلنت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، القائمة المبدئية للمرشحين لمنصب رئيس جامعة أسيوط، والتي تضم 10 من القيادات الأكاديمية، وفقًا لترتيب التقدم بأوراق الترشح.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

- الدكتور أحمد محمد أحمد عبدالمولى: نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب.

- الدكتور جمال جمال عبدالرؤف بدر: نائب رئيس جامعة أسيوط للدراسات العليا والبحوث.

- الدكتور شحاته غريب شلقامي: نائب رئيس جامعة أسيوط السابق لشئون التعليم والطلاب.

- الدكتور علاء عبدالحفيظ محمد عبدالجواد: عميد كلية التجارة جامعة أسيوط.

- الدكتور دويب حسين صابر عبدالعظيم: عميد كلية الحقوق جامعة أسيوط.

- الدكتور عبدالمهيمن مصطفى محمد: رئيس قسم التشريح والاجنة كلية الطب البيطري جامعة أسيوط.

- الدكتور ايمان مسعد زكي الحفني: الأستاذ بمعهد جنوب مصر للأورام جامعة أسيوط.

- الدكتور شحاته الضبع عبدالرحيم المشتاوى: وكيل كلية الهندسة جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا.

- الدكتور محمد أحمد على عدوي: نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

- الدكتور محمد أحمد محمود عبدالعليم: الأستاذ بكلية الطب جامعة أسيوط .

وبحسب الجدول الزمني المعلن، تبدأ لجان الترشيح في تلقي الطعون على القائمة اعتبارًا من يوم الأحد 17 مايو وحتى الاثنين 18 مايو، على أن تُعقد لجنة البت في الطعون يوم الثلاثاء 19 مايو، مع إعلان القائمة النهائية للمرشحين في اليوم نفسه، يلي ذلك تسليم أوراق المتقدمين لأعضاء لجنة الاختيار يوم الأربعاء 20 مايو، تمهيدًا لاستكمال إجراءات اختيار رئيس الجامعة الجديد.