عقد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة، لمتابعة الأداء المالي والإنتاجي خلال شهر أبريل، وذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام.

جمبلاط: "رفع معدلات الإنتاج بأعلى جودة"

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات داخل الشركات والوحدات التابعة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف المخططة.

وشدد على أهمية التفاني في العمل ودفع عجلة الإنتاج، خاصة في ظل التحديات الراهنة، للوصول إلى أعلى معدلات إنتاج بأفضل المواصفات والجودة، مع الالتزام بتنفيذ التكليفات وفق جداول زمنية دقيقة تحسب بالساعات وليس بالأيام.

وزير الإنتاج الحربي: "تذليل العقبات أمام العاملين"

وجّه الوزير بضرورة إزالة كافة المعوقات أمام العاملين، بما يضمن تنفيذ خطط الإنتاج دون تأخير، مع تطبيق نظم عمل وإدارة محفزة داخل الشركات والوحدات التابعة.

وأشار إلى أهمية استكمال جهود التطوير والتحديث داخل منظومة الإنتاج الحربي، ومواصلة العمل على تلبية احتياجات القوات المسلحة بأعلى درجات الكفاءة والجودة وفي التوقيتات المحددة.

جمبلاط: "تطوير منظومة المكافآت وتحفيز العمال"

شدد الوزير على ضرورة المتابعة اليومية لنظام العمل، إلى جانب تطوير منظومة المكافآت بما يسهم في رفع روح الانتماء لدى العاملين وزيادة معدلات الإنتاجية.

وأوضح أن نظم الإدارة الحديثة تعتمد على ثلاث ركائز رئيسية، تشمل تنمية رأس المال البشري من خلال تأهيل العاملين بالمهارات الرقمية والفنية، إلى جانب تطوير القدرات التكنولوجية والاستثمار في البنية الحاسوبية وأنظمة البيانات.

وزير الإنتاج الحربي: "التحول الصناعي ضرورة لمواكبة التطورات"

أكد صلاح جمبلاط أهمية التحول الصناعي وإعادة تنظيم عمليات الإنتاج وفق آليات حديثة تعتمد على التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي، بما يدعم خطط التطوير ويواكب المتغيرات المتسارعة.

جمبلاط: "استثمار الوقت وتحويل التحديات إلى فرص"

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، على أهمية استثمار الوقت بكفاءة لتحقيق الأهداف والطموحات، مع السعي المستمر نحو الابتكار وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية تدعم مكانة الإنتاج الحربي وتسهم في تلبية احتياجات الدولة.