ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بعد قليل، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمحافظة القاهرة.

ويتلو قرآن الجمعة، القارئ الشيخ محمود علي حسن.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

خصصت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة، للحديث عن الاحتيال المالي ومشكلة "المستريح"، وإتقان العمل، بالتزامن مع الاحتفال بعيد العمال.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أن الموضوع الأول لخطبة الجمعة المقبلة هو "إتقان العمل واجب ديني وحضاري"، للتوعية بأهمية إتقان كلِّ امرئٍ لعملِه، وأثر ذلك في بناء المجتمع وتشييد الحضارة.

موضوع خطبة الجمعة الثانية

ولفتت، إلى أن موضوع الخطبة الثانية هو "الاحتيال المالي ومشكلة "المستريح".

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أن الاحتيال المالي، المعروف مجتمعيًّا باسم مشكلة: "المستريّح"، من أخطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة في المجتمع المصري، مستهدفة البسطاء من المواطنين، ومُستغلّة احتياجهم لتحقيق الربح السريع خارج الإطار القانوني والاقتصادي السليم.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.