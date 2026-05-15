

واصلت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الجمعة، انتشارها المكثف بمختلف شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، بالتزامن مع ظهور حالة من السيولة المرورية وانتظام حركة السيارات بأغلب الطرق الرئيسية، وسط متابعة مستمرة للحركة المرورية للتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على تنقل المواطنين.

وانتظمت حركة السير أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو وكورنيش النيل، كما شهدت مناطق وسط البلد وميدان التحرير وعبد المنعم رياض حالة من الانسياب المروري الملحوظ، بالتزامن مع مراقبة الحركة عبر غرف العمليات والكاميرات المنتشرة بالمحاور والميادين الرئيسية.

وشهد كوبري أكتوبر تباطؤًا نسبيًا في حركة السيارات للقادم من مدينة نصر والجيزة باتجاه وسط القاهرة، بينما ظهرت كثافات مرورية متوسطة بمناطق رمسيس والعباسية وغمرة خلال ساعات الذروة الصباحية، دون تأثير كبير على حركة التنقل.

وظهرت أحجام مرورية متفرقة بمحور صلاح سالم، خاصة للمتجه من نفق الفردوس حتى مناطق الطيران، نتيجة زيادة الأحمال القادمة من شرق القاهرة، فيما انتشر رجال المرور بمحيط المحور لتنظيم الحركة ومنع التكدسات.

كما تباطأت حركة السيارات نسبيًا بمحاور مدينة نصر، خاصة بشوارع عباس العقاد والطيران ومصطفى النحاس، وسط انتشار الخدمات المرورية لسحب أي كثافات وتحقيق السيولة المرورية بالمناطق الحيوية.

وفي محافظة الجيزة، شهدت شوارع الهرم وفيصل والبحر الأعظم والنيل السياحي حالة من السيولة المرورية، إلى جانب انتظام حركة السيارات بمحيط جامعة القاهرة وميدان النهضة والوراق والمريوطية.

وانتظمت حركة السير بمناطق المهندسين والدقي والعجوزة، فيما ظهرت كثافات متوسطة أعلى كوبري 15 مايو للقادم من الجيزة باتجاه القاهرة، دون وجود تأثيرات كبيرة على حركة المرور بالمحاور الرئيسية.

وواصلت الإدارة العامة للمرور الدفع بالأوناش وسيارات الإغاثة والخدمات المرورية بمختلف الطرق والمحاور، للتعامل السريع مع الأعطال والحوادث الطارئة، والعمل على تحقيق الانسياب المروري على مدار اليوم.

