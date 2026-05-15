وزير الصحة يمد العمل بتراخيص مزاولة الطب الصادرة في 2021 حتى 2026

كتب : أحمد جمعة

12:06 م 15/05/2026

الدكتور خالد عبدالغفار

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا وزاريًا يقضي باستمرار العمل بتراخيص مزاولة مهنة الطب الصادرة خلال عام 2021، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026، في إطار التيسير على الأطباء وضمان انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وزارة الصحة: "استمرار سريان التراخيص حتى نهاية 2026"

نص القرار الوزاري على التزام الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة والسكان، بإصدار ما يفيد استمرار سريان التراخيص الصادرة خلال الفترة المشار إليها، وذلك بناءً على طلب صاحب الشأن.

الصحة: "دعم الكوادر الطبية وتيسير الإجراءات"

أكدت وزارة الصحة والسكان أن القرار يأتي في إطار حرصها على دعم الكوادر الطبية وتخفيف الأعباء الإدارية والتنظيمية عن الأطباء، بما يسهم في استقرار بيئة العمل داخل القطاع الصحي.

وأضافت الوزارة أن القرار يهدف أيضًا إلى ضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بكفاءة وانتظام، مع الحفاظ على استقرار المنظومة الصحية خلال الفترة المقبلة.

