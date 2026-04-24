بث مباشر - شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

01:18 م 24/04/2026

الجامع الأزهر

قدّم التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر.

ويتلو قرآن الجمعة، القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، ويلقي الخطبة الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت الحديث عن موضوع "الأرض المباركة" في خطبة الجمعة الأولى بجميع المساجد، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ 44 لتحرير أرض سيناء.

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أن سيناء هي الأرضُ التي ارْتَدَتْ حُللَ الجلالِ، وتزينتْ بتِيجانِ الهيْبةِ والجمالِ، هيَ الفيروزُ في عِقدِ الوطنِ، والدرعُ الحصينُ على مرِّ الزمنِ، فيها صمتَتِ الكائناتُ لتسمعَ كلامَ ربِّ العالمينَ، واهتزتِ الجبالُ فرقًا من هيبةِ الحقِّ المبينِ، فترابُها مِسكٌ عبيرٌ، وتاريخُها مجدٌ أثيرٌ.

موضوع خطبة الجمعة الثانية

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أنه سيتم الحديث عن ""تكاليف الزواج بين المبالغة والاعتدال" في الخطبة الثانية للجمعة.

