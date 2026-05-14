قال الإعلامي والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت)، إن ملف حماية المستهلك والعلاقة بين المواطن والتاجر والمطور العقاري يحتاج إلى ضبط قانوني أكثر فاعلية يضمن حقوق المواطن بشكل مباشر.

وأوضح "الجلاد"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ في برنامج "كل الكلام" المذاع على قناة "الشمس"، أن المواطن عندما يلجأ إلى القانون فإن هدفه الأساسي هو الحصول على حقه في مواجهة ارتفاع الأسعار واستغلال بعض التجار، مشيرًا إلى أن السلع تصل إلى المستهلك بعد مرورها بسلاسل توريد تجعل سعرها يتضاعف بشكل كبير.

وأضاف رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، أن هناك شكاوى متزايدة من المواطنين تجاه قطاعات مختلفة، سواء في التجارة أو التطوير العقاري، لافتًا إلى أن جهاز حماية المستهلك يتلقى العديد من البلاغات، إلا أن بعض الملفات ما زالت تفتقر إلى حلول حاسمة، خاصة ما يتعلق بالمشروعات العقارية.

ماذا قال مجدي الجلاد عن دور الدولة؟

انتقد مجدي الجلاد، غياب دور الدولة كطرف منظم وثالث في بعض العلاقات التعاقدية بين المطورين العقاريين والمواطنين، مؤكدًا أن هذا النموذج مطبق في دول أخرى، إذ تتدخل الدولة لضمان حقوق الطرفين عبر آليات واضحة مثل: إدارة المدفوعات ومراحل التنفيذ.

وأشار رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة، إلى أن غياب هذا الدور يؤدي إلى أزمات متكررة، منها تعثر تسليم وحدات سكنية لمواطنين دفعوا مدخرات عمرهم، لافتًا إلى وجود حالات إنسانية لمواطنين يظلون لسنوات طويلة في انتظار استلام وحداتهم رغم سداد كامل الالتزامات.

وأكد الإعلامي مجدي الجلاد، أنه رغم دعمه للاستثمار العقاري والمطورين باعتبارهم شركاء في التنمية، إلا أن ذلك لا يجب أن يكون على حساب حقوق المواطنين، مطالبًا بضرورة وجود آليات قانونية صارمة تضمن تنفيذ العقود أو تدخل الدولة لحماية المتضررين واسترداد حقوقهم أو استكمال المشروعات عبر جهات بديلة عند التعثر.

