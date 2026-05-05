افتتح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات مؤتمر الشراكة الزراعية المصرية–الهولندية، بحضور الوزير الهولندي للتجارة الدولية والتعاون الإنمائي شويرد شويردسما، وعدد من ممثلي الحكومتين والقطاع الخاص والخبراء من البلدين.

وأكد وزير الزراعة، خلال كلمته، أن الشراكة بين مصر وهولندا تمثل نموذجًا عمليًا للتكامل القائم على نقل المعرفة وبناء القدرات وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، مشددًا على أن الزراعة أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والتكيف مع التغيرات المناخية.

وأشار إلى عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في المجال الزراعي، موضحًا أن انعقاد المؤتمر تحت شعار "جني ثمار النجاح" يعكس إيمانًا مشتركًا بأهمية تطوير القطاع الزراعي وتعزيز دوره في تحقيق الاستقرار المجتمعي.

وزير الزراعة: هولندا تمتلك خبرات متقدمة في الابتكار الزراعي

أوضح الوزير، أن هولندا تمتلك خبرات متقدمة في الابتكار الزراعي وإدارة المياه وتكنولوجيا الصوب والبذور وسلاسل القيمة والتصنيع الغذائي، بينما تمتلك مصر إمكانات كبيرة من الموارد البشرية والموقع الجغرافي والأسواق وفرص الاستثمار، ما يعزز فرص التكامل بين الجانبين.

ولفت إلى أن المؤتمر يناقش عددًا من القضايا ذات الأولوية، من بينها تطوير قطاع البذور، والإدارة المستدامة للمياه، وتعزيز الإرشاد الزراعي الذكي، والتوسع في الزراعة داخل الصوب، وربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، إلى جانب تطوير سلاسل الإمداد والتصنيع الغذائي وتقليل الفاقد وزيادة القيمة المضافة.

وأضاف أن المناقشات تشمل أيضًا قضايا التنوع البيولوجي وملوحة التربة والمياه، وتطوير النظم الغذائية لتحقيق الاستدامة، فضلًا عن تشجيع الاستثمار الزراعي وفتح آفاق جديدة للشراكات بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص.

وشدد وزير الزراعة، على أهمية البعد البحثي والعلمي في دعم هذه الشراكة، مشيرًا إلى استضافة مركز البحوث الزراعية ورشة عمل تمهيدًا لتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة ومركز أبحاث فاجينينجن الهولندي، لإعداد خطة عمل مشتركة لمدة أربع سنوات تربط بين البحث العلمي واحتياجات التنمية الزراعية.

وأوضح أن ورش العمل المصاحبة تعتمد على منهجية «المقهى العالمي»، بهدف بناء شبكات تعاون بين الخبراء وتعزيز تبادل المعرفة وصياغة توصيات تنفيذية في مجالات إدارة المياه والبستنة والبذور والتربة والتنوع البيولوجي وتكنولوجيات ما بعد الحصاد.

وأكد أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم البحث العلمي الزراعي باعتباره أحد المحركات الرئيسية لتطوير القطاع وزيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي، في إطار الاستراتيجية الزراعية الوطنية التي تستهدف تحويل المعرفة العلمية إلى تطبيقات عملية تخدم المزارعين وتعظم الاستفادة من الموارد الطبيعية.

وأشار إلى أن هذا التوجه يحظى بدعم القيادة السياسية، التي تؤكد أهمية الابتكار والبحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة وبناء قطاع زراعي حديث قادر على مواجهة التحديات.

وأعرب عن تطلعه إلى أن يسفر المؤتمر عن رؤى عملية وشراكات حقيقية ومشروعات قابلة للتنفيذ تسهم في دعم المزارعين والشباب والاقتصاد الوطني، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون المصري–الهولندي لتحقيق مستقبل زراعي مستدام قائم على العلم والثقة والشراكة.

وشهد الوزير، على هامش فعاليات المؤتمر، توقيع مذكرة تفاهم بين مركز البحوث الزراعية وجامعة ومركز أبحاث فاجينينجن الهولندي، بهدف ترسيخ الإطار المؤسسي للتعاون وتنفيذ مشروعات مشتركة ذات أثر ملموس.