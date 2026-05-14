البترول: مفاوضات مع "دال إنرجي" ودعم جديد للاكتشافات بالبحر المتوسط

كتب : حسن مرسي

08:21 م 14/05/2026

المهندس محمود ناجي

قال محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن عودة الشركات العالمية الكبرى للعمل في مناطق البحث والاستكشاف بالبحر المتوسط تعكس الثقة المتزايدة في مناخ الاستثمار بقطاع البترول المصري.

وأوضح "ناجي"، خلال مداخلة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المفاوضات الجارية مع شركات عالمية مثل "دال إنرجي" تمثل خطوة مهمة لدعم خطط الدولة لزيادة معدلات الإنتاج وتعزيز الاكتشافات الجديدة.

وأشار إلى أن مناطق شمال وغرب البحر المتوسط تحتاج إلى تقنيات متقدمة وخبرات عالية نظرًا لطبيعة المياه العميقة، مؤكدًا أن وجود شركات عالمية يسهم في تحليل البيانات الجيولوجية بدقة أكبر.

ولفت إلى أن الوزارة ملتزمة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب بشكل منتظم، مستهدفًا الوصول إلى صفر مستحقات بنهاية شهر يونيو المقبل.

وأكد أن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، يقود جهودًا ترويجية مكثفة خلال المؤتمرات الدولية لإعادة وضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة.

وشدد المتحدث باسم وزارة البترول على أن الشركات الأجنبية تعتمد في قراراتها على استقرار السوق، وانتظام العمل، والالتزام بالتعاقدات، بما يمهد لتكثيف أعمال البحث والدراسات الجيولوجية لتحديد فرص اكتشاف احتياطيات جديدة.

