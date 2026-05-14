"بابا ميستهلش كده".. تحرك عاجل من وزارة العمل بعد استغاثة طفل

كتب : محمد أبو بكر

12:00 م 14/05/2026 تعديل في 12:02 م

وزارة العمل

أثارت كلمات طفل بالصف الثالث الإعدادي حالة واسعة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر رسالة مؤثرة طالب خلالها بمساندة والده العامل بإحدى الشركات الخاصة، مؤكدًا أنه تعرض للظلم ولم يحصل على حقوقه، وفقًا لما جاء في منشوره المتداول.

يونس هشام: "بابا ميستهلش كده"

قال الطفل، في منشوره: "بابا شغال في شركة يونيون إير.. ماشوه هو وصحابه ومخدوش حقهم، وأنا مضايق أوي عشان بابا ميستهلش كده، هو بيعمل كل حاجة عشاني أنا وأختي".

الطفل: "بابا كويس جدًا وطيب"

وصف الطفل والده قائلًا: "بابا كويس جدًا وطيب وراجل أوي وجدع"، مشيرًا إلى أنه لم يضع رقم هاتف والده حتى لا يغضب منه بسبب نشر المنشور.

مصدر بوزارة العمل: تحركنا ونتابع الواقعة عن كثب

من جانبه، كشف مصدر مسؤول بوزارة العمل أن الوزارة تحركت فور تداول الواقعة، وتجري اتصالاتها لمتابعة الأمر والوقوف على تفاصيله.

وأكد المصدر أن وزارة العمل تتابع الموقف عن كثب، في إطار دورها بحماية حقوق العاملين والتأكد من تطبيق القوانين المنظمة لعلاقات العمل.

