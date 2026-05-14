شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في استضافة مؤتمر الوكلاء السياحيين التابع لمنظم الرحلات Love Holidays، أحد أكبر منظمي الرحلات في السوق الإنجليزي، بمدينة شرم الشيخ، وذلك بالتعاون مع شركة Sun International الوكيل المحلي لمنظم الرحلات.

وزارة السياحة: "تعزيز الحركة الوافدة من السوق البريطاني"

تأتي هذه المشاركة في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار لتعزيز الحركة السياحية الوافدة من الأسواق المستهدفة، وعلى رأسها السوق البريطاني، من خلال تعزيز التواصل مع منظمي الرحلات الدوليين والترويج للمقصد السياحي المصري.

وشهد المؤتمر مشاركة 33 وكيلاً سياحيًا من أبرز ممثلي الشركة بالسوق الإنجليزي، بهدف تعريفهم بالمقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها مدينة شرم الشيخ، وما توفره من منتجات وأنماط سياحية مختلفة.

إسماعيل عامر: "مصر تمتلك تنوعًا كبيرًا في المنتجات السياحية"

استهل إسماعيل عامر، مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة، فعاليات المؤتمر بكلمة ترحيبية، أكد خلالها عمق العلاقات السياحية مع شركاء المهنة في المملكة المتحدة.

كما استعرض، خلال عرض تقديمي، التطورات التي يشهدها قطاع السياحة المصري، وما يتمتع به المقصد المصري من تنوع وثراء في المنتجات والأنماط السياحية.

الهيئة: "ورشة عمل جمعت الوكلاء الإنجليز بالفنادق المصرية"

على هامش المؤتمر، شاركت الهيئة في ورشة عمل موسعة نظمها منظم الرحلات، بحضور ممثلي 24 منشأة فندقية من كبرى المجموعات الفندقية المصرية، بهدف خلق قنوات اتصال مباشرة بين الوكلاء الإنجليز ومسؤولي الفنادق المصرية لتطوير برامج سياحية مشتركة.

وزارة السياحة: "الترويج لمدينة العلمين الجديدة بالسوق الإنجليزي"

خلال المناقشات، تم التأكيد على أهمية التعاون المشترك لتنشيط الحركة السياحية، إلى جانب تسليط الضوء على خطط الهيئة للترويج للمقاصد الجديدة بالمقصد المصري، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، وإدراجها ضمن خطط التشغيل المستقبلية للشركات الإنجليزية.

وأكد المشاركون أن مدينة العلمين الجديدة تمتلك مقومات سياحية عالمية تؤهلها لتكون وجهة متميزة للسياحة الشاطئية الفاخرة على مدار العام.

كما قدم منظم الرحلات عرضًا حول معدلات النمو التي حققها في المبيعات خلال عامي 2025 و2026 بمختلف الأسواق التي يعمل بها، ومن بينها السوق المصري، بما يعكس زيادة الطلب على المقصد السياحي المصري من جانب السائح البريطاني.