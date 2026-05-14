استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفد مؤسسة الاعتماد الأمريكية (ACHC)، برئاسة الدكتور عبدالله بن أرشيد، المدير الإقليمي لمنطقة الخليج والشرق الأوسط، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الجودة والاعتماد، وذلك وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة، بحضور عدد من قيادات الهيئة.

وبحسب بيان اليوم، تناول الاجتماع استعراض دور المؤسسة في اعتماد المنشآت الصحية والصيدليات، بالإضافة إلى مناقشة آليات وإجراءات منح الاعتماد. كما تم استعراض متطلبات الجودة والسلامة والامتثال للمعايير الدولية ذات الصلة.

شهد اللقاء أيضًا تبادل الرؤى حول أفضل الممارسات العالمية في مجال تطوير الخدمات الصيدلية وتعزيز نظم الجودة، بما يسهم في دعم جهود هيئة الدواء المصرية للارتقاء بمستوى الخدمات وضمان أعلى معايير الكفاءة والجودة.