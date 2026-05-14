إعلان

رئيس هيئة الدواء يستقبل وفد "الاعتماد الأمريكية" لتعزيز التعاون

كتب : أحمد جمعة

12:46 م 14/05/2026

الدكتور علي الغمراوي يستقبل وفد مؤسسة الاعتماد الأ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفد مؤسسة الاعتماد الأمريكية (ACHC)، برئاسة الدكتور عبدالله بن أرشيد، المدير الإقليمي لمنطقة الخليج والشرق الأوسط، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الجودة والاعتماد، وذلك وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة، بحضور عدد من قيادات الهيئة.

وبحسب بيان اليوم، تناول الاجتماع استعراض دور المؤسسة في اعتماد المنشآت الصحية والصيدليات، بالإضافة إلى مناقشة آليات وإجراءات منح الاعتماد. كما تم استعراض متطلبات الجودة والسلامة والامتثال للمعايير الدولية ذات الصلة.

شهد اللقاء أيضًا تبادل الرؤى حول أفضل الممارسات العالمية في مجال تطوير الخدمات الصيدلية وتعزيز نظم الجودة، بما يسهم في دعم جهود هيئة الدواء المصرية للارتقاء بمستوى الخدمات وضمان أعلى معايير الكفاءة والجودة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الصحة هيئة الدواء الرعاية الصحية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والزيت واستقرار الذهب
اقتصاد

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والزيت واستقرار الذهب
أنقذ فريقه.. محمود علاء يقترب من معادلة رقم شيكابالا
رياضة محلية

أنقذ فريقه.. محمود علاء يقترب من معادلة رقم شيكابالا
"اللي بيحطوا أكل للكلاب غلطانين ليه".. سمية الخشاب تدافع عن كلاب الشوارع
زووم

"اللي بيحطوا أكل للكلاب غلطانين ليه".. سمية الخشاب تدافع عن كلاب الشوارع
مجدي الجلاد: أي قرار اقتصادي يجب أن يراعى تأثيره على المواطن البسيط
أخبار مصر

مجدي الجلاد: أي قرار اقتصادي يجب أن يراعى تأثيره على المواطن البسيط
أبرز المجوهرات التي خطفت الأنظار خلال افتتاح مهرجان كان السينمائي
الموضة

أبرز المجوهرات التي خطفت الأنظار خلال افتتاح مهرجان كان السينمائي

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

أكسيوس: إسرائيل ترفع حالة التأهب تحسبا لاستئناف الحرب
مركز الفلك الدولي يكشف موعد عيد الأضحى 2026
رسميًا.. موعد صرف تكافل وكرامة لشهر مايو وقيمة الدعم
الحكومة تحسم الجدل بشأن صرف زيت مغشوش ضمن المقررات التموينية
لبضع دقائق.. أرني سلوت يزف بشرى سارة بشأن محمد صلاح