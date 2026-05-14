استقبل المتحف المصري الكبير، نيستور نتاهونتويي رئيس وزراء جمهورية بوروندي، وحرمه، والوفد المرافق لهما، في ي إطار زيارته الرسمية الحالية لجمهورية مصر العربية لتعزيز سبل التعاون بين البلدين.

د. أحمد غنيم: "المتحف وجهة عالمية تروي تاريخ الحضارة المصرية بأحدث التقنيات"

كان في استقبال الوفد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، حيث رحّب بالضيوف وقدم عرضًا موجزًا تناول الأهمية الاستراتيجية للمتحف كواحد من أكبر المتاحف في العالم، مستعرضًا ما يضمه من كنوز أثرية فريدة وما يقدمه من خدمات رقمية ومتطورة تضمن تجربة استثنائية للزائرين.

جولة ميدانية تشمل قاعات العرض الـ 12 ومقتنيات الملك الذهبي

شملت الجولة التفقدية الساحة الخارجية والبهو الرئيسي الذي يحتضن تمثال الملك رمسيس الثاني، وصولاً إلى الدرج العظيم وقاعات العرض الرئيسية الـ 12 التي تستعرض حقب التاريخ المصري القديم. كما توقف الوفد طويلاً أمام قاعات الملك توت عنخ آمون، والتي تعرض مقتنياته الكاملة لأول مرة في مكان واحد بأسلوب تفاعلي يبهر الأبصار.

رئيس وزراء بوروندي: "بهرنا بسيناريو العرض المتحفي وروعة تنفيذ هذا الصرح العملاق"

في ختام الزيارة، أعرب رئيس وزراء بوروندي وحرمه عن إعجابهم الشديد بالقطع الأثرية النادرة وسيناريو العرض الذي يربط الماضي بالمستقبل، مشيدين بالجهود المصرية في الحفاظ على التراث الإنساني وإخراجه بهذا المظهر الحضاري المشرف.