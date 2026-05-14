ترامب يترك رسالة سرية لـ فانس تحسبًا لتعرضه لمكروه خلال تواجده في الصين

كتب : وكالات

04:00 ص 14/05/2026

كشف سيباستيان جوركا، مساعد نائب الرئيس الأمريكي، أن الرئيس دونالد ترامب الذي يجري زيارة رسمية إلى الصين، ترك لنائبه جي دي فانس رسالة في المكتب البيضاوي تفتح في حال تعرضه لأي مكروه.

وأوضح جوركا، الذي أشرف سابقا على استراتيجية إدارة ترامب لمكافحة الإرهاب، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أن الرسالة وضعت في درج مكتب ريزولوت الشهير.

وأشار إلى أنها تتضمن توجيهات أو ترتيبات محددة لنائب الرئيس في حال حدث لترامب أي مكروه أو حادث طارئ يحول دون ممارسته لمهامه.

وأضاف: "لدينا بروتوكولات محددة لا يمكنني الخوض في تفاصيلها، لكن الرسالة جزء أصيل منها".

وأكد المسؤول الأمريكي في الوقت ذاته عدم وجود مخاوف جدية لدى الإدارة من تعرض الرئيس لمحاولة اغتيال تقف وراءها قوى معادية أجنبية، تزامنا مع مشاركة ترامب في قمة رفيعة المستوى في بكين.

واعتبر جوركا، أن الجميع ينشد الاعتراف من هذا الرجل الذي يعد الشخصية الأكثر نفوذا منذ عهد أيزنهاور، مؤكدا أن محاولة تقويض هذه المكانة تتعارض مع مصالح تلك الدول التي ترغب في الجلوس مع ترامب إلى طاولة المفاوضات.

تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد المخاوف بشأن أمن ترامب، خاصة بعد تعرضه لعدة محاولات اغتيال كان آخرها قبل أسابيع فقط خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، وهي الحادثة التي شككت في مستوى جاهزية التدابير الاحترازية المحيطة بالرئيس الأمريكي.

كان ترامب قد وصل الأربعاء، إلى الصين مصحوبا بفريق وازن من المسؤولين ورواد الأعمال والتكنولوجيا، إذ يتصدر ملف الحرب على إيران والوضع في مضيق هرمز الاجتماعات المرتقبة على مدى يومين، بالإضافة إلى سعي الجانبين لتمديد هدنة الرسوم الجمركية في ضوء خطط ترامب لزيادة مشتريات الصين من السلع الأمريكية، وضغط بكين لتخفيف القيود الجمركية.

بموازاة ذلك تبرز جزيرة تايوان كأحد أبرز الخلافات مع التزام واشنطن نهج الغموض الاستراتيجي، ورغبة بكين في تعديل الموقف الأمريكي وإلغاء صفقات الأسلحة الموجهة لتايبيه.

يذكر أن الدستور الأمريكي يضع نائب الرئيس على رأس هرم الخلافة الرئاسية، يليه وفق قانون خلافة الرئاسة لعام 1947 رئيس مجلس النواب، ثم عضو مجلس الشيوخ الأكبر سنا من حزب الأغلبية، وصولا إلى أعضاء الحكومة المؤهلين، لضمان استمرارية السلطة في أقسى الظروف الأمنية، وفقا لروسيا اليوم.

