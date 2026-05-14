شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في فعاليات المعرض السياحي الدولي للسياحة الفاخرة "ILTM Latin America" بمدينة ساو باولو البرازيلية، والذي يعد منصة رائدة تجمع أهم المقاصد والفنادق العالمية المتخصصة في المنتجات السياحية عالية الإنفاق.

المستشار إسلام طه: "الجناح المصري يجسد قوة التعاون السياحي والتجاري مع السوق البرازيلي"

افتتح الجناح المصري المستشار إسلام طه، المستشار التجاري وممثل السفارة المصرية في البرازيل، بحضور محمد محسن مدير وحدة الأمريكتين بالهيئة، حيث شهد الجناح الذي ضم 6 فنادق وشركات سياحية كبرى إقبالاً واسعاً، وسط تركيز على استعراض القدرات التنظيمية والفندقية التي تضع مصر في مقدمة وجهات السياحة الفاخرة عالمياً.

د. أحمد يوسف: "المشاركة فرصة استراتيجية لتعزيز التواجد المصري في سوق أمريكا اللاتينية"

من جانبه، شدد الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، على أن الوجود في هذه المحافل المتخصصة يهدف إلى التعريف بالأنماط السياحية المتنوعة والمتميزة، مؤكداً أن السوق البرازيلي ودول أمريكا اللاتينية تمثل عمقاً هاماً للسياحة المصرية، مما يتطلب تكثيف الجهود لإبراز التجارب السياحية الفريدة التي تقدمها مصر لرواد سياحة الرفاهية.

هيئة التنشيط السياحي: "حملات إعلانية بساو باولو وبرازيليا لتحسين الصورة الذهنية للمقصد المصري"

تزامنًا مع المعرض، أطلقت الهيئة حملة إعلانية واسعة النطاق في مدينتي ساو باولو وبرازيليا، اعتمدت على مواد دعائية مرئية ومبتكرة تبرز تنوع المنتجات المصرية، من سياحة الشواطئ إلى السياحة الثقافية، سعياً لترسيخ صورة ذهنية قوية وجاذبة تحفز السائح اللاتيني على اختيار مصر وجهةً أولى لزيارته القادمة.

محمد محسن: "اجتماعات مكثفة مع كبار المنظمين للترويج للعلمين الجديدة والمتحف المصري الكبير"

على هامش الفعاليات، عقد محمد محسن سلسلة من الاجتماعات المهنية مع ممثلي كبرى شركات السياحة في البرازيل والمكسيك والأرجنتين، حيث تركزت المباحثات على الترويج للمنتجات الفاخرة كالرحلات النيلية الطويلة، وزيارة المتحف المصري الكبير، وتسليط الضوء على المقاصد الحديثة مثل العلمين الجديدة بجانب شرم الشيخ والغردقة والفنادق البيئية الفريدة.