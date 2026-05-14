العثور على جثة جندية أمريكية فقدت في المغرب

أعلن الجيش المغربي، العثور على جثة جندية أمريكية جنوب البلاد، بعد أيام من انتشال جثة جندي آخر، كانا قد فقدا مطلع مايو الجاري خلال مناورات الأسد الإفريقي.

أفاد بيان رسمي للقوات المسلحة الملكية المغربية، أن عمليات البحث والتمشيط الواسعة، التي نُفذت بتنسيق ميداني وثيق مع الجانب الأمريكي، أسفرت عن تحديد موقع الجندية المفقودة عند منحدر صخري وعر في منطقة كاب درعة بإقليم طانطان جنوب المغرب.

أشار البيان إلى أن الفرق المختصة تمكنت من انتشال الجثمان ونقله إلى مستودع الأموات بالمستشفى العسكري مولاي الحسن بمدينة كلميم، وفق الإجراءات المعمول بها.

وذكر البيان، أن المعطيات الأولية للتحقيق أوضحت أن الجثمان يعود إلى العسكرية الأمريكية ماريا سيمون كولينجتون.

وأشار البيان إلى أنه عقب مراسم رفع الجثمان التي نظمت بالمطار العسكري بكلميم تكريما للعسكريين الأمريكيين المتوفين، تم نقل الجثمانين خلال ليلة 12 مايو 2026 على متن طائرة عسكرية أمريكية.

ونهاية الأسبوع الماضي، أعلنت القوات المسلحة الملكية المغربية، عن انتشال الجثة الأولى لأحد الجنديين الأمريكيين اللذين كانا يشاركان في مناورات "الأسد الإفريقي"، قبل فقدانهما بمنطقة "كاب درعة"، إذ تم العثور على جثمان الملازم أول كيندريك لامونت كي جونيور وانتشاله بفضل جهود مشتركة بين الفرق البرية والبحرية والجوية.

وكان قد أُبلغ عن فقدان العسكريين في 2 مايو الجاري، عقب مشاركتهما في مناورات "الأسد الإفريقي"، وهي تدريبات عسكرية سنوية متعددة الجنسيات تُجرى في المغرب بمشاركة قوات من عدة دول، وفقا لروسيا اليوم.