أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الخميس 14 مايو 2026 حتى الإثنين 18 مايو 2026، مؤكدة استمرار الموجة الحارة على أغلب أنحاء الجمهورية، إلى جانب عدد من الظواهر الجوية المصاحبة.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن الطقس سيكون حارًا إلى شديد الحرارة نهارًا على معظم المناطق، بينما يسود طقس معتدل خلال ساعات الصباح الباكر ومعتدل ليلًا.

توقعت "الأرصاد" تكون شبورة مائية كثيفة خلال الفترة من 4 حتى 8 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

نشاط للرياح وأتربة مثارة

أشارت "الهيئة" إلى نشاط للرياح على أغلب الأنحاء خلال الفترة نفسها على فترات متقطعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة يوم الخميس 14 مايو على بعض المناطق.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن هذه الظواهر تأتي ضمن التقلبات المعتادة لفصل الربيع، داعية المواطنين إلى توخي الحذر واتباع الإرشادات، مع متابعة النشرات الجوية الرسمية أولًا بأول.

