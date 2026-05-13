ارتفاع سعر الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم الأربعاء في الأسواق

كتب : أحمد الخطيب

10:12 ص 13/05/2026

سعر الحديد

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 13-5-2026، بينما انخفصت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37809.39 جنيه، بزيادة 379 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39861.19 جنيه، بزيادة 234.25 جنيه.

حديد المصريين: 39400 جنيه.

حديد بشاي: 39800 جنيه.

حديد المراكبي: 39400 جنيه.

حديد العتال: 39500 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4024.76 جنيه، بتراجع 111.26 جنيه.

