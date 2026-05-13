إعلان

"القادم أحر".. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة: الذروة الخميس

كتب : أحمد العش

05:45 ص 13/05/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    زحام على شواطئ الإسكندرية (6)
  • عرض 8 صورة
    زحام على شواطئ الإسكندرية (2)
  • عرض 8 صورة
    زحام على شواطئ الإسكندرية
  • عرض 8 صورة
    زحام على شواطئ الإسكندرية (5)
  • عرض 8 صورة
    زحام على شواطئ الإسكندرية
  • عرض 8 صورة
    زحام على شواطئ الإسكندرية
  • عرض 8 صورة
    زحام على شواطئ الإسكندرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر تشهد خلال الفترة الحالية موجات حر استثنائية، موضحةً أن درجات الحرارة على القاهرة الكبرى سجلت ما بين 33 و34 درجة مئوية، بارتفاع يصل إلى نحو 7 درجات أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وأضافت "غانم" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج مساء DMC المذاع على قناة DMC، أن النصف الثاني من فصل الربيع يشهد عادة تقلبات جوية سريعة وحادة، إذ ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير ثم تنخفض مرة أخرى خلال أيام قليلة.

موعد ذروة وانكسار الموجة الحارة مايو 2026

أشارت منار غانم، إلى أن القاهرة الكبرى ستشهد مزيدًا من الارتفاع في درجات الحرارة يوم الخميس المقبل، لتتراوح ما بين 37 و38 درجة مئوية، قبل أن تنخفض مجددًا يومي الجمعة والسبت إلى أوائل الثلاثينات، على أن تعود للارتفاع مع بداية الأسبوع المقبل.

الأرصاد: الربيع يسجل أعلى درجات الحرارة سنويًا

أكدت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية، أن أعلى درجات الحرارة خلال العام غالبًا ما يتم تسجيلها في فصل الربيع وليس الصيف، نتيجة تأثر البلاد بالكتل الهوائية الصحراوية مع انخفاض نسب الرطوبة، وهو ما يزيد الإحساس بحدة الأجواء الحارة.

ولفتت "غانم" إلى أن محافظات جنوب الصعيد، خاصة الأقصر وأسوان، ربما تسجل درجات حرارة تتجاوز 42 و43 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة، وسط استمرار الأجواء شديدة الحرارة نهارًا.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، أن الطقس خلال ساعات الليل ما زال معتدلًا على أغلب الأنحاء، دون الشعور بالبرودة القوية التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية، مؤكدةً استمرار المتابعة اليومية للتقلبات الجوية والتحديث المستمر لحالة الطقس.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تحذر من الطقس: اضطراب ملاحة ونشاط رياح على أغلب الأنحاء

طقس متقلب حتى الأربعاء.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة وتحذر من الشبورة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس درجات الحرارة الموجة الحارة الظواهر الجوية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد موجة الاستقالات.. ماذا سيحدث إذا غادر رئيس وزراء بريطانيا منصبه؟
شئون عربية و دولية

بعد موجة الاستقالات.. ماذا سيحدث إذا غادر رئيس وزراء بريطانيا منصبه؟

ميرنا جميل بشورت أبيض ونادين نجيم بفستان جريء.. لقطات نجوم الفن خلال 24
زووم

ميرنا جميل بشورت أبيض ونادين نجيم بفستان جريء.. لقطات نجوم الفن خلال 24
إجراءات إصدار قرار علاج على نفقة الدولة.. خطوات واجبة على المريض
أخبار مصر

إجراءات إصدار قرار علاج على نفقة الدولة.. خطوات واجبة على المريض
بالصور.. لحظة وصول محمد رمضان العرض الخاص لفيلم اسد
زووم

بالصور.. لحظة وصول محمد رمضان العرض الخاص لفيلم اسد
مبنى بمليار دولار.. تفاصيل تكلفة مشروع تجديد الجناح الشرقي من البيت الأبيض
شئون عربية و دولية

مبنى بمليار دولار.. تفاصيل تكلفة مشروع تجديد الجناح الشرقي من البيت الأبيض

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حديث بالفن| رسالة مؤثرة من لميس الحديدي وحفل زفاف البلوجر عبدالعاطي
لأول مرة منذ 69 عامًا.. الإسماعيلي يهبط من الدوري الممتاز رسميًا
تحويل العدادات الكودية إلى دائمة.. إجراء عاجل من التنمية المحلية