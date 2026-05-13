قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر تشهد خلال الفترة الحالية موجات حر استثنائية، موضحةً أن درجات الحرارة على القاهرة الكبرى سجلت ما بين 33 و34 درجة مئوية، بارتفاع يصل إلى نحو 7 درجات أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وأضافت "غانم" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج مساء DMC المذاع على قناة DMC، أن النصف الثاني من فصل الربيع يشهد عادة تقلبات جوية سريعة وحادة، إذ ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير ثم تنخفض مرة أخرى خلال أيام قليلة.

موعد ذروة وانكسار الموجة الحارة مايو 2026

أشارت منار غانم، إلى أن القاهرة الكبرى ستشهد مزيدًا من الارتفاع في درجات الحرارة يوم الخميس المقبل، لتتراوح ما بين 37 و38 درجة مئوية، قبل أن تنخفض مجددًا يومي الجمعة والسبت إلى أوائل الثلاثينات، على أن تعود للارتفاع مع بداية الأسبوع المقبل.

الأرصاد: الربيع يسجل أعلى درجات الحرارة سنويًا

أكدت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية، أن أعلى درجات الحرارة خلال العام غالبًا ما يتم تسجيلها في فصل الربيع وليس الصيف، نتيجة تأثر البلاد بالكتل الهوائية الصحراوية مع انخفاض نسب الرطوبة، وهو ما يزيد الإحساس بحدة الأجواء الحارة.

ولفتت "غانم" إلى أن محافظات جنوب الصعيد، خاصة الأقصر وأسوان، ربما تسجل درجات حرارة تتجاوز 42 و43 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة، وسط استمرار الأجواء شديدة الحرارة نهارًا.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، أن الطقس خلال ساعات الليل ما زال معتدلًا على أغلب الأنحاء، دون الشعور بالبرودة القوية التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية، مؤكدةً استمرار المتابعة اليومية للتقلبات الجوية والتحديث المستمر لحالة الطقس.

