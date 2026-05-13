شهدت خدمات التموين الإلكترونية إقبالًا متزايدًا من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع توسع الدولة في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، ومن بينها خدمة تفعيل بطاقة التموين إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب التموين أو الانتظار في الطوابير.

وتتيح منصة "مصر الرقمية" إمكانية إنهاء إجراءات تفعيل البطاقة التموينية بسهولة من المنزل، ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين.

أوضحت وزارة التموين، أن منصة مصر الرقمية تُمكن من تفعيل بطاقة التموين بشكل إلكتروني، بما يسمح لأصحاب البطاقات بإتمام إجراءات التفعيل بسهولة وفي وقت قصير عبر الإنترنت.

وتأتي هذه الخدمة ضمن حزمة من الخدمات التموينية الرقمية التي تستهدف تقليل التكدس داخل المكاتب وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

حددت وزارة التموين، عددًا من الشروط اللازمة للاستفادة من خدمة تفعيل بطاقة التموين إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، أبرزها أن يكون مقدم الطلب هو صاحب البطاقة التموينية نفسه "رب الأسرة".

كما يشترط أن تكون البطاقة التموينية قد تم استلامها بالفعل قبل البدء في إجراءات التفعيل عبر المنصة الإلكترونية.

خطوات تفعيل بطاقة التموين أونلاين عبر منصة مصر الرقمية

يمكن للمواطنين تفعيل بطاقة التموين إلكترونيًا من خلال عدد من الخطوات البسيطة، تبدأ بالدخول إلى منصة مصر الرقمية، ثم اختيار قسم "خدمات التموين".

بعد ذلك يتم الضغط على خدمة "تفعيل بطاقة التموين"، ثم قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها، يليها إدخال البيانات المطلوبة واستكمال خطوات التفعيل حتى الانتهاء من العملية بنجاح.

ولا تقتصر الخدمات التموينية المتوفرة عبر منصة مصر الرقمية على تفعيل البطاقة فقط، بل تشمل أيضًا استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين، وتحديث بيانات البطاقة التموينية، ونقل البطاقة من محافظة إلى أخرى.

كما توفر المنصة خدمة الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين، ضمن مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تستهدف تسهيل الإجراءات الحكومية على المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.