تقدم نوعي في الأعمال الإنشائية للوحدة الثانية بمفاعل الضبعة

كتب : محمد صلاح

03:39 م 04/04/2026

أعلن الدكتور أمجد الوكيل، عضو مجلس إدارة الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أنه تتواصل وتيرة العمل داخل مشروع محطة الضبعة النووية بخطوات محسوبة ودقيقة.

الوحدة النووية الثانية شهدت إنجازًا هندسيًّا مهمًّا

ونوه الوكيل بأن الوحدة النووية الثانية شهدت إنجازًا هندسيًّا مهمًّا هذه الأيام، بتركيب أحد المكونات الإنشائية الرئيسية داخل مبنى المفاعل، وهو الهيكل الداعم لوعاء المفاعل (Thrust Truss).

وأضاف عضو مجلس إدارة الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في تصريحات له، أن هذا المكون لا يمثل مجرد عنصر معدني، بل يُعد جزءًا أساسيًّا في منظومة الأمان، إذ يسهم في تثبيت وعاء المفاعل وضمان استقراره الهيكلي في مختلف الظروف التشغيلية والخارجية.

وأوضح الوكيل أن عملية التركيب جاءت نتاج تخطيط دقيق وتنفيذ احترافي؛ حيث تم رفع الهيكل، الذي يزن نحو 82 طنًّا، باستخدام رافعة ثقيلة عالية الكفاءة؛ حيث وصلت القدرة الرافعة للمعدة المستخدمة إلى 1350 طنًّا بمشاركة فريق متخصص يضم نحو 20 مهندسًا وفنيًّا.

الضبعة أصبح واقعًا يتم بناؤه على الأرض يومًا بعد يوم

وأكد الوكيل أن هذا التطور يعكس بوضوح أن المشروع يسير وَفق رؤية هندسية متكاملة، وبما يتوافق مع أعلى معايير الجودة والأمان النووي، ويؤكد أن الضبعة لم تعد مجرد مشروع مستقبلي، بل واقع يتم بناؤه على الأرض يومًا بعد يوم.

