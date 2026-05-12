كشف مصدر بالهيئة القومية للأنفاق آليات التعامل مع أعطال قطارات مترو الأنفاق بالخطين الأول والثاني، الخاضعين لإدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن الهيئة تعتمد على عدد من الآليات الفنية لتجنب تعطيل حركة التشغيل بالكامل في حال تعطل أحد القطارات أثناء الرحلات.

"سكك زد" بالخط الأول للمترو

أوضح المصدر، أنه بالنسبة للخط الأول للمترو، توجد ما يُعرف بـ"السكك الفرعية" أو "سكك زد"، وهي سكك احتياطية مخصصة للتخزين، ويتم استخدامها في حالات الطوارئ أو عند تعطل أحد القطارات، حيث يتم سحب القطار المعطل إليها لإخلاء خط السير واستمرار حركة التشغيل بصورة طبيعية دون التأثير على كامل الخط.

وأشار إلى أن هذه السكك الفرعية موجودة في عدد من محطات الخط الأول، وهي: المطرية، وسراي القبة، ودار السلام، والسيدة زينب، وطرة البلد، والمعصرة.

نظام التحويلات بالخط الثاني للمترو

أضاف المصدر، أن الخط الثاني لا يحتوي على سكك فرعية مماثلة، إلا أنه يعتمد على نظام تشغيل بديل من خلال المحطات التي تحتوي على تحويلات، وتشمل محطات: شبرا الخيمة، والمظلات، وروض الفرج، والشهداء، والسادات، وجامعة القاهرة، وضواحي الجيزة.

وأكد أنه في حال حدوث عطل بأحد قطارات الخط الثاني، يتم التعامل مع الموقف عبر استخدام التحويلات لإخلاء السكة وتسيير حركة القطارات، بما يضمن استمرار التشغيل وتقليل تأثير العطل على حركة الركاب.