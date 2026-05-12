وكيل الأزهر يتابع استعدادات امتحانات الشهادات الابتدائية والإعدادية

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

04:18 م 12/05/2026

عقد الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف، والدكتور أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع رؤساء المناطق الأزهرية بالمحافظات؛ لمتابعة الجاهزية النهائية لانطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية ومعاهد القراءات للعام الدراسي 2025/2026، والوقوف على مدى استعداد المعاهد ومقار اللجان لاستقبال الطلاب.

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، والعمل على توفير بيئة مناسبة تساعد الطلاب على أداء اختباراتهم في أجواء من الهدوء والانضباط، مع مراعاة توفير سبل الراحة اللازمة للطلاب والقائمين على أعمال الامتحانات.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد الشرقاوي حرص قطاع المعاهد الأزهرية على المتابعة المستمرة لكافة التجهيزات بالتنسيق مع المناطق الأزهرية والإدارة المركزية للامتحانات، بما يسهم في خروج الامتحانات بصورة منظمة تعكس مكانة الأزهر الشريف وريادته التعليمية، مع الالتزام بتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وشهد الاجتماع استعراض خطط تجهيز اللجان، ومراجعة الإجراءات التنظيمية والتأمينية، وآليات توزيع الملاحظين ورؤساء اللجان، بما يضمن انتظام سير الامتحانات بمختلف المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن تنطلق غدًا الأربعاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، إلى جانب امتحانات معاهد القراءات، وسط متابعة مكثفة من قطاع المعاهد الأزهرية بالمحافظات.

الأزهر امتحانات نهاية العام قطاع المعاهد الأزهرية

