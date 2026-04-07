إهدار مال عام.. طلب إحاطة بشأن توقف مشروع الصرف الصحي بمنيا القمح

كتب : نشأت حمدي

12:38 م 07/04/2026

النائب محمد سامي شهده

تقدم النائب محمد سامي شهده، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجَّه إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بشأن توقف أعمال مشروع الصرف الصحي ومحطة المعالجة بعدد من قرى محافظة الشرقية.

وأوضح النائب أن المشروع يشمل قريتَي التلين والقبّة بمركز منيا القمح، إلى جانب عدد من القرى التابعة؛ بينها بندف وأبو طوالة وبقطر سعد والسنيطة وخلوة الشعراوي وبني قريش والعقدة والميمونة وكفر بدران وكفر الدير، لافتًا إلى أن المشروع تم إسناده منذ عام 2004، وبدأ التنفيذ الفعلي في أغسطس 2020.

50% نسبة الإنجاز في الأعمال الإنشائية بصرف منيا القمح

وأشار شهده إلى أن القيمة التقديرية للمشروع كانت نحو 53 مليون جنيه، قبل أن يتم رفعها إلى 100 مليون جنيه للأعمال المدنية، مؤكدًا أنه رغم مرور نحو 6 سنوات على بدء التنفيذ، لم تتجاوز نسبة الإنجاز في الأعمال الإنشائية 50%، دون تنفيذ أي أعمال كهروميكانيكية.

تكدس مياه الصرف في الشوارع نتج عنه انتشار الأمراض وتلف الممتلكات
وأكد عضو مجلس النواب أن توقف المشروع طوال هذه الفترة يمثل إهدارًا للمال العام؛ خصوصًا مع زيادة التكلفة بمرور الوقت، فضلًا عما يسببه من أضرار بيئية وصحية للمواطنين نتيجة تكدس مياه الصرف في الشوارع، وما ينتج عنه من انتشار الأمراض وتلف الطرق والممتلكات.

وزير الإسكان الصرف الصحي مياه الشرب طلب إحاطة منيا القمح الشرقية

