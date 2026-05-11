شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب ثروت سويلم، مطالبات موسعة من وكلاء وزارة الشباب بالمحافظات، لإلغاء رسوم المخلفات، التي فرضتها الحكومة على مراكز الشباب والأندية الرياضية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الذي ترأسه النائب ثروت سويلم وكيل اللجنة، لمناقشة الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027، لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، والذي شهد حضور مكثف مسؤولي وزارة الشباب.

وأكد هشام الجبالي، وكيل وزارة الشباب بمحافظة بني سويف،أن رئيس الوزراء أصدر قرارًا، بتحصيل رسوم نظير أعمال النظافة وفقًا لقانون المخلفات الصلبة، بواقع 500 جنيهًا من مركز الشباب، و٥ آلاف من كل نادي رياضي، مؤكدًا أن الغالبية العظمى من الأندية لا تستطيع تحمل دفع 60 ألف جنيه سنويًا تحت بند رسوم النظافة فقط.

وأشار إلى أن هناك مراكز شباب مطالبة بدفع 500 جنيهًا شهريًا، وهو ما لم تستطيع تحمله مع أعباء فواتير المياه والكهرباء، مطالبًا لجنة الشباب والرياضة بالتدخل من أجل تخفيف الأعباء المالية عن كاهل مراكز الشباب، والأندية.

من جانبه أكد النائب ثروت سويلم، وكيل اللجنة، أن لجنة الشباب ستتخذ عدد من الإجراءات التي من شأنها وقف تنفيذ القرار، باعتباره يشكل عقبة مالية كبيرة أمام الأندية ومراكز الشباب، وستسعى اللجنة جاهدة للوصول إلى حلول سريعة.

وأشار "سويلم"، إلى أن اللجنة أما تتقدم بعدد من طلبات الإحاطة لإلغاء القرار، أو تعقد اجتماع مع وزير الشباب من أجل بحث تلك الإشكالية التي تواجه مراكز الشباب، قائلا: الرسالة وصلت واللجنة ستقوم بدورها على أكمل وجه.

وخلال مناقشة ميزانية مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، أكد النائب ثروت سويلم، أن سيناء غالية على قلوب المصريين، وتحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، وهو ما تبلور من خلال قيام وزير الشباب بأول زيارة له لمحافظة جنوب سيناء، قائلا: "سيناء في قلب الرئيس السيسي".