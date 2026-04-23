محافظ الجيزة يزور شركة المياه الشرب والصرف الصحي

إعلان

محافظ الجيزة يزور شركة المياه لبحث تحسين جودة الخدمة

كتب : أحمد عبدالمنعم

02:08 م 23/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

زار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، مقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة لعقد اجتماع موسع لبحث ومناقشة تحديات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الأحياء والمراكز والمدن والعمل على وضع الحلول اللازمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان في استقبال المحافظ، بمقر الشركة اللواء أشرف بركات رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس مصطفى الشيمي رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس محمد الحفناوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

شارك في اللقاء قيادات محافظة الجيزة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر المحافظة إلى جانب أعضاء مجالس إدارات الشركة القابضة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، وذلك في إطار التنسيق المشترك لمواجهة التحديات وتحسين كفاءة التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ الجيزة مياه الشرب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

