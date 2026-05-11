نقل الإعلامي عمرو أديب، رد وزير السياحة على الجدل المثار بشأن مبانٍ خرسانية أمام معبد كلابشة بأسوان والتي اعتبرها كثيرون تشويهًا للمشهد الجمالي لهذا الأثر التاريخي الفريد

وقال أديب، خلال برنامج "الحكاية" على "إم بي سي مصر"، إن وزير السياحة أعلن إيقاف العمل في الأكشاك الخرسانية أمام معبد كلابشة بأسوان فورًا.

وأوضح أديب أن الوزير أكد تشكيل لجنة من خبراء الآثار لمعاينة الموقع ورفع تقرير عاجل لاتخاذ القرار المناسب بشأن استمرارها أو إزالتها.

وأشار الوزير في رده، إلى أن الأكشاك المثيرة للجدل حاصلة على موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية في فبراير 2024، أي قبل تولي الوزير الحالي منصبه.

من جهته قال الإعلامي عمرو أديب، إن "الوزير أرسل رد واضح ومباشر، وهيوقف الأعمال ويبعت ناس تتشوف، ولو الموضوع كويس يكمل ولو سيء هنزيله".

وأكد أديب أن إيقاف العمل فورًا وتشكيل لجنة مختصة هو تصرف محترم وفوري، يستحق الشكر مهما كان القرار النهائي.

وشدد الإعلامي على أن هذا الاهتمام السريع من الوزير برد عملي هو "شيء عظيم ومفرح"، وأن المطلوب هو التحقق على الواقع فقط.