أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن عدد من المناطق، وهي: ميدان الجيزة، وشارع مراد، وذلك لمدة 6 ساعات، اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة منتصف ليل اليوم الجمعة الموافق 3 أبريل 2026، وحتى الساعة السادسة صباح غد السبت الموافق 4 أبريل 2026.

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه إلى تنفيذ أعمال ربط خط مياه جديد قطر 300 مم على خط قائم زهر مرن قطر 300 مم من الاتجاهين داخل المحطة، وذلك بناءً على طلب الهيئة القومية للأنفاق، نظرًا لتعارض الخط مع أعمال محطة ميدان الجيزة بشارع الأهرام أمام مستشفى الرمد.

وأهابت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حال طلبها يُرجى الاتصال بالخط الساخن 125، وذلك لحين الانتهاء من الأعمال وعودة ضخ المياه للمواطنين.