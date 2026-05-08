خطوات استخراج كعب العمل إلكترونيًا 2026.. رابط وطريقة التقديم

كتب : محمد نصار

09:00 ص 08/05/2026

أتاحت وزارة العمل خدمة استخراج شهادة القيد "كعب العمل" إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، للتسهيل على المواطنين وتقليل التكدس داخل مكاتب العمل.

يأتي ذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

خطوات استخراج كعب العمل إلكترونيًا 2026

أكدت وزارة العمل أن الخدمة الجديدة تُمكن المواطنين من استخراج كعب العمل في دقائق معدودة دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب العمل، مع إمكانية طباعة الشهادة أو إرسالها إلكترونيًا إلى جهة العمل.

رابط استخراج كعب العمل إلكترونيًا

يمكن الحصول على الخدمة من خلال الدخول على منصة مصر الرقمية عبر الرابط التالي، من هنا.

- الدخول إلى منصة مصر الرقمية.

- تسجيل الدخول بالحساب الشخصي.

- اختيار "خدمات وزارة العمل".

- الضغط على خدمة "إصدار شهادة قيد".

- إدخال البيانات المطلوبة ورفع المستندات إن وجدت.

- مراجعة البيانات وإرسال الطلب إلكترونيًا.

ماذا يحدث بعد قبول الطلب؟

أوضحت وزارة العمل أنه في حال قبول الطلب يتم إصدار شهادة القيد "كعب العمل" إلكترونيًا، ويستطيع المواطن: طباعة الشهادة مباشرة،

حفظها على الهاتف أو الكمبيوتر، إرسالها عبر البريد الإلكتروني إلى جهة العمل.

