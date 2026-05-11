إعلان

التعليم: 225 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية مع العام الدراسي المقبل

كتب : أحمد الجندي

07:08 م 11/05/2026

محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استعرض محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جهود الوزارة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه عند تولي المسؤولية في عام 2024 كان المستهدف في برنامج الحكومة الوصول إلى ١٠٠ مدرسة مصرية يابانية بحلول عام ٢٠٣٠، إلا أن الوزارة نجحت بالفعل في تحقيق مستهدف البرنامج بالكامل قبل موعده.

وأضاف َوزير التربية والتعليم أن اجمالي عدد المدارس سيصل بحلول سبتمبر المقبل إلى أكثر من 100 مدرسة مصرية يابانية وقد تم بالفعل فتح باب التقديم بها، مؤكدًا على مواصلة خطة الوزارة بالوصول إلى 500 مدرسة مصرية يابانية بحلول عام 2030، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في هذا النموذج التعليمي الناجح.

وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية حققت أيضًا معدلات نمو كبيرة، موضحًا أن المستهدف الحكومي كان الوصول إلى 200 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحلول عام 2030، بينما سيصل عدد المدارس مع العام الدراسي المقبل إلى 225 مدرسة، بما يعكس التوسع الكبير في هذا النوع من التعليم المرتبط باحتياجات سوق العمل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المدارس المصرية اليابانية محمد عبد اللطيف التربية والتعليم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"أنا محبط جداً".. ترامب يجدد انتقاده للأكراد بعد مزاعم تسليمهم أسلحة
شئون عربية و دولية

"أنا محبط جداً".. ترامب يجدد انتقاده للأكراد بعد مزاعم تسليمهم أسلحة

شيك ممدوح عباس ينهي أزمة الحكم الأجنبي لمباراة الزمالك وسيراميكا
رياضة محلية

شيك ممدوح عباس ينهي أزمة الحكم الأجنبي لمباراة الزمالك وسيراميكا
رسالة نارية من الأهلي لوكيل إمام عاشور.. مصراوي يكشف التفاصيل
رياضة محلية

رسالة نارية من الأهلي لوكيل إمام عاشور.. مصراوي يكشف التفاصيل

"سبب تافه".. نقيب المأذونين يحكي أغرب واقعة طلاق "عايزة أتفسح"
مصراوى TV

"سبب تافه".. نقيب المأذونين يحكي أغرب واقعة طلاق "عايزة أتفسح"
سر لا يصدق في عالم الزواحف.. لماذا تدور الثعابين في شكل حلقات؟
علاقات

سر لا يصدق في عالم الزواحف.. لماذا تدور الثعابين في شكل حلقات؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان