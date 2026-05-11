إعلان

مدبولي: معدل البطالة في مصر يواصل التراجع رغم التحديات العالمية

كتب : أحمد الجندي

04:11 م 11/05/2026

مصطفى مدبولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن معدلات البطالة في مصر شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم، مشيرًا إلى أن البيانات الصادرة مؤخرًا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تعكس تحسنًا مستمرًا في هذا الملف.

مدبولي: الحكومة تعمل في ظل ظروف عالمية صعبة

أوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تعمل في ظل ظروف عالمية صعبة تشهد ارتفاعات متتالية في الأسعار على مستوى العالم، إلا أن الدولة المصرية تسعى بكل الجهود الممكنة إلى الحد من تأثير تلك الزيادات على المواطنين، بحيث لا تكون الارتفاعات المحلية بالصورة المتسارعة نفسها.

وأشار "مدبولي" إلى أن الحكومة تعقد اجتماعات مستمرة مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والتجارية بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير السلع للمواطنين، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج المحلي تمثل العنصر الأهم في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصطفى مدبولي البطالة في مصر زيادة الإنتاج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شيك ممدوح عباس ينهي أزمة الحكم الأجنبي لمباراة الزمالك وسيراميكا
رياضة محلية

شيك ممدوح عباس ينهي أزمة الحكم الأجنبي لمباراة الزمالك وسيراميكا
بينها فرنسا وإسرائيل.. ما هي الدول التي ظهر فيها فيروس هانتا؟
شئون عربية و دولية

بينها فرنسا وإسرائيل.. ما هي الدول التي ظهر فيها فيروس هانتا؟
"سيارات أكل العيش"| شيفرولية الجامبو بحمولة 5.2 طن (أسعار ومواصفات)
أخبار السيارات

"سيارات أكل العيش"| شيفرولية الجامبو بحمولة 5.2 طن (أسعار ومواصفات)
ماذا قالت ليلى علوي عن الجيل القديم والجديد من الفنانين؟
زووم

ماذا قالت ليلى علوي عن الجيل القديم والجديد من الفنانين؟
كم ربح برشلونة من التتويج بالليجا؟.. أرقام صادمة
رياضة عربية وعالمية

كم ربح برشلونة من التتويج بالليجا؟.. أرقام صادمة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

توضيح عاجل من مدبولي بشأن العدادات الكودية
أول تعليق من مصر بشأن حادث أول تعليق رسمي بشأن اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريين بالصومال
موجة حارة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة
بشرة خير.. ماذا يفعل الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعدما يخسر في الذهاب؟