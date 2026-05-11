أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن معدلات البطالة في مصر شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم، مشيرًا إلى أن البيانات الصادرة مؤخرًا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تعكس تحسنًا مستمرًا في هذا الملف.

مدبولي: الحكومة تعمل في ظل ظروف عالمية صعبة

أوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تعمل في ظل ظروف عالمية صعبة تشهد ارتفاعات متتالية في الأسعار على مستوى العالم، إلا أن الدولة المصرية تسعى بكل الجهود الممكنة إلى الحد من تأثير تلك الزيادات على المواطنين، بحيث لا تكون الارتفاعات المحلية بالصورة المتسارعة نفسها.

وأشار "مدبولي" إلى أن الحكومة تعقد اجتماعات مستمرة مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والتجارية بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير السلع للمواطنين، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج المحلي تمثل العنصر الأهم في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار.