قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس الوزراء إن بعض أصحاب المصانع يواجهون تحديات تتعلق بارتفاع رسوم الشحن العالمية وتكاليف النقل الخارجيه، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على دراسة هذه التحديات والتعامل معها بما يساعد المصانع على الحفاظ على استقرار الأسعار وعدم تحميل المستهلك أعباء إضافية.

رئيس الوزراء: نتواصل مع المستثمرين وأصحاب المصانع للاستماع إلى المشكلات التي تواجههم

أوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة تتواصل مع المستثمرين وأصحاب المصانع للاستماع إلى المشكلات التي تواجههم، والعمل على تقديم حلول تساهم في دعم العملية الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.

وأشار مدبولي إلى أن وضع مصر الصناعي يُعد جيدًا جدًا مقارنة بالعديد من دول العالم، سواء من حيث التكلفة العامة للإنتاج أو القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، مؤكدًا أن الصناعة المصرية أصبحت قادرة على المنافسة بقوة في الأسواق الدولية.

وأضاف رئيس الوزراء أن هناك عددًا من المصانع والشركات العالمية تدرس نقل خطوط إنتاجها أو إنشاء مصانع جديدة داخل مصر، في ظل ما توفره الدولة من فرص استثمارية ومزايا تنافسية تدعم نمو القطاع الصناعي.