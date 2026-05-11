مدبولي: الشباب المصري بالمصانع مصدر فخر ودعم للصناعة الوطنية

كتب : أحمد الجندي

03:58 م 11/05/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالشباب المصري العامل داخل المصانع، مؤكدًا أن أكثر ما أسعده خلال جولته التفقدية اليوم بعدد من المصانع بمدينة السادس من أكتوبر هو رؤية الشباب المصري يعمل بكفاءة وجدية في مختلف القطاعات الصناعية.

وقال رئيس الوزراء إن الاعتماد على الشباب المصري أصبح أمرًا يبعث على الفخر والتفاؤل، مشيرًا إلى أن جميع المسؤولين بالمصانع أكدوا أن الشباب يقدمون أداءً متميزًا ويسهمون بقوة في دعم العملية الإنتاجية.

ووجه "مدبولي" التحية لشباب وشابات مصر، مؤكدًا أن ما يقدمه الشباب داخل المصانع يعكس روح العمل والطموح، ويؤكد قدرة الكوادر المصرية على تحقيق التنمية ودعم مستقبل الصناعة والاقتصاد الوطني.

