مدبولي: نستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات بحلول 2030

كتب : أحمد الجندي

03:47 م 11/05/2026

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الجولة التي قام بها اليوم بعدد من المصانع بمدينة السادس من أكتوبر تعكس حجم التطور الذي يشهده القطاع الصناعي في مصر، مشيرًا إلى أن العديد من المصانع باتت تصدر جزءًا كبيرًا من إنتاجها إلى الأسواق الخارجية.

مدبولي: الدولة رصدت نماذج ناجحة لمصانع في قطاعات متعددة

أوضح رئيس الوزراء، خلال تفقده مصنعًا للحديد وآخر للمواد اللاصقة، أن الدولة رصدت نماذج ناجحة لمصانع في قطاعات متعددة، من بينها الحديد والمنتجات الغذائية والشوكولاتة والحلويات، والتي تمكنت من التوسع في التصدير للأسواق العالمية، بما يعكس جهود الدولة في دعم الصناعة الوطنية وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري.

وأشار "مدبولي"، إلى أن برامج التصدير والاستيراد التي تنفذها الدولة أحدثت فارقًا كبيرًا لدى المستثمرين والمصنعين، وأسهمت في تعزيز فرص النمو والتوسع الصناعي، مؤكدًا أن مستقبل مصر واعد في العديد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع الصناعة.

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مؤكدًا ثقته في قدرة مصر على تحقيق هذا الرقم خلال السنوات المقبلة، في ظل التوسع في المشروعات الصناعية وزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز التصدير.

