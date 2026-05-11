كشف المهندس محمد رزق، رئيس حي الدقي، تفاصيل المنظومة الجديدة التي بدأ الحي تنفيذها لمواجهة ظاهرة النباشين والتعامل مع تجمعات القمامة بصورة حضارية.

رئيس حي الدقي: المنظومة تعتمد على صناديق هيدروليكية تحت الأرض

أوضح رئيس حي الدقي، في تصريحات لمصراوي، أن الفكرة تعتمد على إنشاء صناديق قمامة هيدروليكية أسفل سطح الأرض، بدلًا من وجود القمامة بشكل مكشوف أو داخل صناديق تقليدية أعلى الأرصفة.

وأضاف أن هذه المنظومة تساعد على منع وصول النباشين أو الكلاب الضالة إلى القمامة، إلى جانب الحفاظ على البيئة والمظهر الجمالي للشوارع.

محمد رزق: المكبس يفرغ الصناديق بشكل دوري يوميًا

أشار إلى أن المواطن يقوم بإلقاء القمامة من خلال فتحة خارجية أعلى سطح الأرض، لتسقط مباشرة داخل الصندوق الموجود أسفل الأرض، موضحًا أن سيارات المكبس تمر بشكل دوري مرتين أو ثلاث مرات يوميًا لتفريغ الصناديق فور امتلائها.

رئيس حي الدقي: عمق الصندوق يصل إلى أكثر من مترين

أكد رئيس حي الدقي أن عمق المنظومة الجديدة يصل إلى نحو مترين و20 سنتيمترًا تحت سطح الأرض، موضحًا أن التنفيذ يتطلب أعمال حفر وتجهيزات خرسانية وعزلًا كاملًا لمنع تسرب المياه الجوفية والحفاظ على كفاءة الصناديق.

محمد رزق: التجربة الثانية نجحت بعد أول نموذج بجوار نادي الصيد

أوضح أن ما يتم تنفيذه حاليًا يعد التجربة الثانية داخل حي الدقي، مشيرًا إلى أن التجربة الأولى تم تنفيذها منذ نحو ثلاثة أشهر بمنطقة امتداد نادي الصيد وحققت نجاحًا كبيرًا في القضاء على تجمعات القمامة بالمكان.

وأضاف أن التجربة الأولى كانت تعتمد على صندوقين فقط، بينما تم زيادة العدد إلى ثلاثة صناديق في التجربة الجديدة نظرًا لكثافة القمامة بالمنطقة.

رئيس حي الدقي: المرحلة المقبلة تشمل 4 صناديق

أشار محمد رزق، إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تنفيذ منظومة تضم أربعة صناديق، وفقًا لطبيعة كل منطقة وحجم تجمعات القمامة بها، لافتًا إلى أن تنفيذ المنظومة يرتبط أيضًا بموقف المرافق الموجودة أسفل الأرض في أماكن الحفر.

وشدد رئيس حي الدقي على أهمية تعاون المواطنين مع جهود الحي للحفاظ على النظافة العامة ونجاح التجربة الجديدة، مؤكدًا أن الحفاظ على المظهر الحضاري مسؤولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين.