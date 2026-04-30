أقام سفير مصر في النمسا، السفير محمد نصر، مساء الأربعاء، حفل عشاء على شرف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وذلك في العاصمة النمساوية فيينا، وسط حضور دبلوماسي رفيع المستوى.

وشهد الحفل دعوة عدد من سفراء الدول المعتمدين لدى النمسا، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة وأعضاء السفارة المصرية، في إطار تعزيز العلاقات الثقافية والدينية والدبلوماسية.

السفير المصري: الكنيسة القبطية تحمل جذورًا وطنية عريقة

ألقى السفير محمد نصر كلمة خلال الحفل رحّب فيها بالبابا، مشيدًا بوطنيته، ومؤكدًا على عراقة كرسي مارمرقس، وجذور الكنيسة القبطية ودورها الوطني عبر التاريخ.

وتناول السفير في كلمته مكانة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ودورها في تعزيز الهوية المصرية، مشيرًا إلى امتداد تأثيرها الروحي والتاريخي.

البابا تواضروس: مصر فلته الطبيعة والتاريخ وتعدد حضاري فريد

رحّب البابا تواضروس الثاني، من جانبه، بالحضور، متحدثًا عن مصر باعتبارها فلته الطبيعة والتاريخ، مشيرًا إلى تميزها الجغرافي الفريد الذي يجمع بين البحر والصحراء.

واستعرض البابا ما تتميز به مصر من تنوع حضاري، إذ تداخلت فيها الحضارة الفرعونية، والمسيحية، والإسلامية، والعربية، والإفريقية، إلى جانب التأثيرات المتوسطية واليونانية والرومانية.

الأديرة والرهبنة ورحلة العائلة المقدسة

تطرق البابا خلال كلمته إلى نشأة الرهبنة في مصر ودور الأديرة في التاريخ الكنسي والروحي، باعتبارها جزءًا أصيلًا من التراث المصري.

وأشار إلى رحلة العائلة المقدسة إلى أرض مصر، وما تحمله من دلالات روحية وتاريخية عميقة تعكس مكانة مصر الدينية عبر العصور.

حضور كنسي ودبلوماسي رفيع

شهد الحفل حضور صاحبي النيافة الأنبا جابرييل، أسقف النمسا، والأنبا مارك، أسقف باريس وشمالي فرنسا، إلى جانب عدد من الآباء الكهنة وأراخنة الكنيسة القبطية في النمسا.

وعكس الحضور الكثيف من الشخصيات الكنسية والدبلوماسية أهمية المناسبة، التي جمعت بين البعد الديني والدور المصري في الخارج، في أجواء اتسمت بالترحيب والتقدير المتبادل.

