يبدأ قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، جولة خارجية جديدة تستمر لأكثر من أسبوعين، يزور خلالها عددًا من الدول الأوروبية، تشمل تركيا والنمسا وإيطاليا وكرواتيا، وذلك في إطار جولاته الرعوية الدورية لمتابعة أوضاع الكنائس القبطية في الخارج.

تفاصيل جولة البابا تواضروس في 4 دول

تتضمن الجولة عددًا من الأنشطة الرعوية واللقاءات الرسمية مع مسؤولين في الدول الأربع، إلى جانب اجتماعات مع قادة الكنائس، بما يعزز التعاون الكنسي وتبادل الخبرات بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنائس الأخرى.

وعلى الصعيد الرعوي، يشارك قداسة البابا في مؤتمر أساقفة إيبارشيات المهجر، كما يعقد لقاءً مع شباب عدد من إيبارشيات أوروبا، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات الرعوية والروحية التي تهدف إلى دعم التواصل مع أبناء الكنيسة في الخارج.

ويرافق قداسة البابا خلال جولته: الأنبا دانيال، مطران المعادي؛ والأنبا توماس، مطران القوصية ومير؛ والأنبا أنجيلوس، أسقف لندن؛ إلى جانب الراهب القس عمانوئيل المحرقي، مدير مكتب قداسة البابا؛ والقس مارك أسعد، كاهن الكنيسة القبطية في تركيا.

وتأتي هذه الجولة ضمن خطة الكنيسة لمتابعة الخدمة الرعوية في إيبارشيات المهجر، وتعزيز التواصل مع الأقباط في الخارج، إلى جانب دعم العلاقات مع الكنائس المختلفة في الدول التي تشملها الزيارة.

اقرأ أيضًا:

