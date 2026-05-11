عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، اجتماعًا اليوم لمناقشة مشروع موازنة هيئة ميناء الإسكندرية للعام المالي 2026/2027، بحضور عدد من النواب والمسؤولين المعنيين.

رئيس نقل النواب: الدولة أنفقت مليارات لتطوير البنية التحتية

أكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الدولة المصرية أنفقت مليارات الجنيهات على تطوير البنية التحتية بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى ضرورة أن تكون العوائد المالية للجهات الاقتصادية، وعلى رأسها ميناء الإسكندرية، متناسبة مع حجم ما أنفقته الدولة من استثمارات ضخمة خلال السنوات الماضية.

وحيد قرقر: عوائد الميناء الحالية لا تلبي الطموحات

قال رئيس لجنة النقل إن الأرقام الواردة في مشروع الموازنة، والخاصة بالعائد الموجه للخزانة العامة للدولة والذي يبلغ نحو 3 مليارات جنيه بزيادة 239 مليون جنيه عن العام الماضي، لا تتناسب مع حجم الطموحات بعد استثمارات الدولة في تطوير الموانئ والبنية التحتية.

وأكد أن المواطن يجب أن يشعر بثمار تلك الاستثمارات من خلال تحسين مستوى الخدمات وتعظيم العوائد الاقتصادية.

لجنة النقل: قطاع الموانئ جزء من الأمن القومي

ثمن النائب وحيد قرقر جهود القيادة السياسية في تطوير قطاع النقل البحري والموانئ، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يمثل جزءًا مهمًا من منظومة الأمن القومي المصري.

وأضاف أن القيادة السياسية امتلكت رؤية استراتيجية واضحة لتطوير الموانئ، مستشهدًا بما تم تنفيذه في ميناء العين السخنة.

رئيس اللجنة: رسوم الأرضيات تؤثر على أسعار السلع

تساءل رئيس لجنة النقل عن تأثير رسوم الأرضيات وغرامات التأخير داخل الموانئ على أسعار السلع، مؤكدًا أن هذه الرسوم تنعكس في النهاية على المواطن من خلال ارتفاع الأسعار.

ودعا إلى ضرورة مراعاة هذا الملف والعمل على تخفيف الأعباء بما يساهم في تقليل التكلفة النهائية على المواطنين.

نواب البرلمان: ضرورة تعظيم الاستثمار وحل أزمة التكدس

من جانبه، تساءل النائب هشام عبدالواحد عن السياسة التسويقية لميناء الإسكندرية وآليات تعظيم العائد الاستثماري منه.

فيما أثار النائب خالد شلبي مشكلة تعطل أبواب الصرف بالميناء، موضحًا أن عمل بابين فقط خلال الفترة الأخيرة تسبب في حدوث تكدس وزحام داخل الميناء.

رئيس ميناء الإسكندرية: نعمل على حل أزمة أجهزة الإشعاع

عقب رئيس هيئة ميناء الإسكندرية على ملاحظات النواب، مؤكدًا وجود محاولات لحل مشكلة تعطل أبواب الصرف، بالتنسيق مع وزارة المالية، خاصة فيما يتعلق بأجهزة الإشعاع التي تتعرض لأعطال متكررة خلال الفترة الأخيرة.