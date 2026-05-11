أكد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن العمل الجاد ومواصلة الإنتاج هما السبيل لتعزيز القدرات الوطنية وتحقيق مساعي توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة.

وزير الإنتاج الحربي يُجري زيارة مفاجئة لمصنع 100 الحربي

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة أجراها وزير الدولة للإنتاج الحربي داخل شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي بزيادة معدلات الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية.

وشملت الجولة، المرور على عدد من خطوط الإنتاج بالشركة، حيث تابع وزير الدولة للإنتاج الحربي سير العملية الإنتاجية داخل هذه الخطوط، واطمأن على الكفاءة الفنية للمعدات، بما يضمن انتظام العمل و تحقيق أعلى معدلات الأداء.

حرص "جمبلاط" على الحديث مع العاملين بمواقع العمل المختلفة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعمل بروح الفريق للحفاظ على استمرارية الإنتاج وفقًا لأعلى مستويات الجودة.

"جمبلاط": نسعى لزيادة الإنتاج وتحسين الأداء التشغيلي

شدد وزير الدولة للإنتاج الحربي، على ضرورة الالتزام بإجراءات الصيانة الدورية للماكينات، واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية والسعي بأقصى جهد لتحقيق مستهدفات زيادة معدلات الإنتاج وتحسين الأداء ورفع الكفاءة التشغيلية.

واجتمع الوزير، مع رؤساء القطاعات والمشرفين على خطوط الإنتاج التي تم تفقدها، لمناقشة خطط الإنتاج خلال الفترة المقبلة والوقوف على أبرز التحديات وسبل التغلب عليها. عرض أقل