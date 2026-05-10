أسباب ظهور مديونية على العداد الكودي بعد تطبيق الشريحة الموحدة

كتب : محمد صلاح

09:00 ص 10/05/2026

شهد عدد من أصحاب العدادات الكودية خلال الفترة الأخيرة ظهور "مديونية" أو خصومات مفاجئة على شاشة العداد، بعد تطبيق نظام الشريحة الموحدة، مما أثار تساؤلات عديدة حول أسباب هذه المبالغ وهل تعني وجود خطأ في العداد أو احتساب استهلاك إضافي.

وتوضح شركات توزيع الكهرباء، أن ظهور المديونية في بعض العدادات الكودية يرتبط بعدة أسباب فنية ومحاسبية، أبرزها إعادة تسوية قيمة الاستهلاك بعد توحيد سعر الشريحة على كامل الكمية المستهلكة، بدلًا من المحاسبة بالنظام التراكمي القديم.

ويستعرض "مصراوي" فيما يلي أبرز أسباب ظهور المديونية:-

إعادة احتساب الاستهلاك السابق

في بعض الحالات يقوم نظام الشحن بإجراء تسوية تلقائية لفروق أسعار ناتجة عن استهلاك سابق تم احتسابه قبل تحديث نظام الشريحة الموحدة.

وجود فرق بين الاستهلاك الفعلي والمحاسب عليه

قد تظهر مديونية إذا كان هناك استهلاك تم تسجيله ولم يتم خصمه بالكامل خلال مرات الشحن السابقة، ليتم ترحيله تلقائيًا عند أول شحنة بعد التحديث.

استرداد قيمة دعم أو فروق شرائح

عند تجاوز معدل الاستهلاك حدود شريحة معينة، قد يتم احتساب فرق السعر على كامل الاستهلاك وفقًا للنظام الجديد، وهو ما يؤدي لظهور مبلغ مديونية.

رسوم وخدمات مضافة

أحيانًا تتضمن المديونية مبالغ تخص رسوم نظافة أو أقساط أو فروق خدمة العملاء يتم خصمها تدريجيًا من الرصيد.

تحديث بيانات العداد أو الكارت

بعض العدادات تحتاج إلى تحديث الكارت داخل شركة الكهرباء، وعند التحديث تظهر فروق محاسبية قديمة لم تكن مضافة مسبقًا.

ماذا يفعل المشترك عند ظهور مديونية؟

تنصح شركات الكهرباء المشتركين بالتوجه إلى شركة التوزيع التابع لها العداد في الحالات التالية:-

- إذا كانت المديونية كبيرة أو تتكرر باستمرار.
- عند خصم مبالغ غير مفهومة بعد كل شحنة.
- في حالة وجود اختلاف واضح بين الاستهلاك الفعلي والمبلغ المخصوم.
- للتأكد من تحديث بيانات العداد والكارت بشكل صحيح.

كما يمكن للمشترك طلب مراجعة تفصيلية لحركة الشحن والاستهلاك لمعرفة سبب الخصومات وقيمة الفروق المحاسبية بدقة.

