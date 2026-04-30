الحكومة تقر ضوابط جديدة لإضاءة الإعلانات لترشيد الطاقة

كتب : محمد أبو بكر

11:49 ص 30/04/2026

اجتماع مجلس الوزراء

وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضوابط ترشيد استخدام الإضاءة في منظومة الإعلانات على الطرق العامة، والتي أعدها الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك في إطار توجه الدولة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.

وأكدت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن تنظيم إضاءة الإعلانات لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية لرفع كفاءة استخدام الطاقة، مشيرة إلى تطبيق منظومة متكاملة تحقق التوازن بين ترشيد الاستهلاك ودعم الاستثمار واستمرار النشاط الاقتصادي دون الإخلال بمصالح العاملين بقطاع الإعلانات.

أوضحت أن الجهاز مستمر في تطوير منظومة الإعلانات بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والاستدامة، ويسهم في دعم توجهات الدولة نحو ترشيد الطاقة وتعظيم الاستفادة من الموارد، مؤكدة أن الالتزام بهذه الضوابط يمثل خطوة مهمة نحو بناء سوق إعلاني أكثر انضباطًا وتوازنًا.

وأشارت إلى التزام الجهات الإدارية بتطبيق الضوابط عند إصدار أو تجديد التراخيص، مع متابعة التنفيذ، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال المخالفة، خاصة عند تشغيل الإضاءة خلال فترات الحظر أو عدم الالتزام بأنظمة التحكم أو تخفيض السطوع.

ونصت الضوابط على حظر استخدام وحدات الإضاءة الإعلانية خلال ساعات النهار من الساعة 7 صباحًا وحتى 5 مساءً، ويشمل ذلك جميع أنواع الإضاءة، مع استثناء الإعلانات المزودة بحساسات ضوء وأنظمة تحكم تلقائي في السطوع وفق البيئة المحيطة.

كما تضمنت الضوابط عدم السماح باستخدام الإضاءة الإعلانية في الطرق الداخلية من الساعة 12 منتصف الليل حتى 5 صباحًا، مع استثناء المناطق السياحية أو الحالات التي يصدر بها قرار خاص، وكذلك حظر الإضاءة في الطرق الرئيسية خلال نفس الفترة.

وأكدت الضوابط ضرورة قصر تشغيل الإضاءة على الفترات التي تحقق الغرض منها دون إسراف، مع الاعتماد على التصميم الجيد للإعلان خلال النهار بدلًا من الإضاءة الصناعية، إلى جانب استخدام أنظمة تحكم زمنية أو تلقائية لضمان الالتزام.

وشددت على ضرورة استخدام وحدات إضاءة عالية الكفاءة مثل LED، بما يضمن تحقيق أعلى سطوع بأقل استهلاك للطاقة، مع مراعاة كفاءة أنظمة التبريد والتهوية لضمان تقليل استهلاك الكهرباء على المدى الطويل.

