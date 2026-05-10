الأوبرا تبدأ احتفالاتها بموسم الحج.. اليوم

تبدأ دار الأوبرا المصرية احتفالاتها بموسم الحج خلال أمسية لفرقة الإنشاد الدينى يقودها المايسترو عمر فرحات وتقام فى السابعة والنصف مساء اليوم الأحد 10 مايو على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج مختارات من أغانى الحجيج والأناشيد والإبتهالات التراثية والمعاصرة التى تحتفى بزيارة البيت الحرام منها سعينا يا إمام المرسلين لـ الشيخ محمد إسماعيل، يا رايحين عند النبى لـ أحمد عبد الله، إلهى ما أعظمك - لبيك يا ربى - يا رايحين للنبى الغالى لـ رياض السنباطى، نور النبى هل علينا لـ محمد الكحلاوى، لا إله إلا الله لـ جمال سلامة، ألفين صلاة ع النبى، فى حب الله لـ عبد العظيم عبد الحق، سكتك سلامة لـ مرسى الحريرى، يحن إلى أرض الحجاز لـ الشيخ إسماعيل سكر، إياك نعبد لـ محمد القصبجى، أنا ضيفك يا رسول الله، الحرم لـ حسام صقر، قد تمم الله مقاصدنا من التراث وأسماء الله الحسنى لـ سيد مكاوى".

تقدم الاحتفالية من إعداد وتحفيظ ومشاركة فى الأداء للفنان حسام صقر بجانب المنشدين طه حسين، هبة عادل، أحمد حسن، تامر نجاح، محمد عبد الحميد، حاتم زايد، سماح عباس.

جدير بالذكر أن دار الأوبرا المصرية أعدت مجموعة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة بمناسبة موسم الحج تقام على مختلف مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.