أكد الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، أن استخدام الطاقة الشمسية في مصر يعد خيارًا مجديًا اقتصاديًا، مشيرًا إلى أن الظروف المناخية في البلاد تجعلها من الدول المناسبة بشكل كبير لتطبيق مشروعات الطاقة الشمسية.

وأوضح "سلماوي"، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مصر تُعد من أكثر الدول سطوعًا للشمس، ما يجعلها بيئة مثالية للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية سواء على مستوى الأفراد أو المصانع، لافتًا إلى أن هذه التقنية تتيح توفيرًا ملحوظًا في استهلاك الكهرباء على المدى الطويل، مضيفًا أن العائد الاقتصادي من تركيب أنظمة الطاقة الشمسية، خاصة بالنسبة للمصانع، يتحقق خلال فترة تتراوح بين 6 و7 سنوات، وهي مدة مناسبة مقارنة بحجم التوفير الذي توفره هذه الأنظمة بعد استرداد تكلفتها.

وأشار حافظ سلماوي إلى أهمية توفير آليات تمويل ميسرة للجمهور وأصحاب المصانع لتسهيل تركيب خلايا الطاقة الشمسية، مؤكدًا أن هذه الأنظمة تمنح المستخدم سعرًا ثابتًا للطاقة لفترات طويلة، ما يحد من تأثير تقلبات أسعار الكهرباء التقليدية، موضحًا أن البنك المركزي المصري سبق أن أطلق مبادرات لتمويل مشروعات الطاقة الشمسية خلال فترات سابقة، مطالبًا بإعادة تفعيل هذه المبادرات وتعميمها لتشمل شرائح أكبر من المواطنين.

وشدد حافظ سلماوي على إمكانية الاعتماد على ما يعرف بنظام "الطرف الثالث"، والذي تقوم فيه شركة متخصصة بإنشاء خلايا الطاقة الشمسية وتحصل على مقابل الاستهلاك بسعر أقل من السعر التقليدي للكهرباء، مشيرًا إلى وجود منصات متخصصة تساعد في إجراءات تركيب الخلايا الشمسية، موضحًا أن تنفيذ المشروع قد يستغرق نحو 6 أشهر، تبدأ بمرحلة الإنشاء ثم توقيع التعاقدات والانتهاء من التركيب.