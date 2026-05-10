إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأحد

كتب : ميريت نادي

09:38 ص 10/05/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر، بنحو 20 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الأحد 10-5-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4660 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 5990 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 6990 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7990 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 55920 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79900 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 248489 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 399500 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

اليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.63% إلى نحو 4715 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر الجنيه الذهب سعر سبيكة الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

غضب كامن و3 طلقات انتقام.. سر رسالة "واتساب" قادت "قاضي أكتوبر" إلى قفص
حوادث وقضايا

غضب كامن و3 طلقات انتقام.. سر رسالة "واتساب" قادت "قاضي أكتوبر" إلى قفص
وقف 20 موظفًا بكهرباء أكتوبر للتحقيق في وقائع إهدار مال عام.. مصدر يكشف
أخبار مصر

وقف 20 موظفًا بكهرباء أكتوبر للتحقيق في وقائع إهدار مال عام.. مصدر يكشف
ماذا قال معتمد جمال عن إلغاء هدف الزمالك وطرد بنتايج ومباراة العودة؟
رياضة محلية

ماذا قال معتمد جمال عن إلغاء هدف الزمالك وطرد بنتايج ومباراة العودة؟
ما هي الأسباب الرئيسية لضعف الذاكرة؟
نصائح طبية

ما هي الأسباب الرئيسية لضعف الذاكرة؟
هل الصلصات الجاهزة تؤثر على الوزن والشبع؟
نصائح طبية

هل الصلصات الجاهزة تؤثر على الوزن والشبع؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فيروس هانتا.. تعليق جديد من الصحة بشأن موقف انتشاره
ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. تفاصيل طقس الأيام المقبلة
"زمام المبادرة بأيدينا".. الحرس الثوري الإيراني يوجه تحذيرًا