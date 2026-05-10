إعلان

دون خسائر بشرية.. الولايات المتحدة تُسجل هزتين أرضيتين خلال ساعات

كتب : وكالات

08:55 ص 10/05/2026

الولايات المتحدة تُسجل هزتين أرضيتين خلال ساعات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت الولايات المتحدة هزتين أرضيتين قويتين خلال ساعات، فيما لم ترد أنباء عن خسائر بشرية أو أضرار.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالاً بقوة 4.0 درجات على مقياس ريختر وقع مساء أمس السبت عند الساعة 8:13 مساء بالتوقيت المحلي، بالقرب من مدينة براولي في مقاطعة إمبريال بولاية كاليفورنيا.

ووقع الزلزال على عمق ضحل جدا بلغ 6 أميال، مما زاد من الشعور به، إذ أن الزلازل الضحلة تكون أكثر تأثيرا لأنها أقرب إلى السطح.

وفي تطور جديد، ضرب زلزال ثانٍ بقوة 5.8 درجات المنطقة القريبة من ساحل وسط تشيلي الساعة 02:34 بتوقيت جرينتش صباح اليوم الأحد، حسبما ذكر المركز الألماني لبحوث علوم الأرض.

وأوضح المركز، أن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، عند التقاء خط عرض 37.70 درجة جنوبا وخط طول 73.19 درجة غربا.

يذكر أنه قد يتم تعديل تقديرات القوة الدقيقة وموقع المركز والعمق خلال الساعات أو الدقائق القادمة، وذلك بعد مراجعة علماء الزلازل للبيانات أو صدور تقارير من وكالات أخرى، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الولايات المتحدة زلزال في أمريكا هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

متى يجب تناول الفيتامينات وهل تضر الجسم؟.. مجدي نزيه يجيب
مصراوى TV

متى يجب تناول الفيتامينات وهل تضر الجسم؟.. مجدي نزيه يجيب
جيهان الشماشرجي وآية سماحة.. 20 صورة من العرض الخاص لفيلم "الكلام على إيه؟
زووم

جيهان الشماشرجي وآية سماحة.. 20 صورة من العرض الخاص لفيلم "الكلام على إيه؟

شاكيرا وريكي مارتن ومريام فارس.. نجوم قدموا الأغنية الرسمية لبطولة كأس
زووم

شاكيرا وريكي مارتن ومريام فارس.. نجوم قدموا الأغنية الرسمية لبطولة كأس
بعد افتتاحها.. تعرف على 9 برامج ماجستير جديدة بجامعة سنجور بالإسكندرية
جامعات ومعاهد

بعد افتتاحها.. تعرف على 9 برامج ماجستير جديدة بجامعة سنجور بالإسكندرية
"منصة ترامب" تسجل خسارة 400 مليون دولار في 3 أشهر
شئون عربية و دولية

"منصة ترامب" تسجل خسارة 400 مليون دولار في 3 أشهر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان