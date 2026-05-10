الولايات المتحدة تُسجل هزتين أرضيتين خلال ساعات

شهدت الولايات المتحدة هزتين أرضيتين قويتين خلال ساعات، فيما لم ترد أنباء عن خسائر بشرية أو أضرار.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالاً بقوة 4.0 درجات على مقياس ريختر وقع مساء أمس السبت عند الساعة 8:13 مساء بالتوقيت المحلي، بالقرب من مدينة براولي في مقاطعة إمبريال بولاية كاليفورنيا.

ووقع الزلزال على عمق ضحل جدا بلغ 6 أميال، مما زاد من الشعور به، إذ أن الزلازل الضحلة تكون أكثر تأثيرا لأنها أقرب إلى السطح.

وفي تطور جديد، ضرب زلزال ثانٍ بقوة 5.8 درجات المنطقة القريبة من ساحل وسط تشيلي الساعة 02:34 بتوقيت جرينتش صباح اليوم الأحد، حسبما ذكر المركز الألماني لبحوث علوم الأرض.

وأوضح المركز، أن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، عند التقاء خط عرض 37.70 درجة جنوبا وخط طول 73.19 درجة غربا.

يذكر أنه قد يتم تعديل تقديرات القوة الدقيقة وموقع المركز والعمق خلال الساعات أو الدقائق القادمة، وذلك بعد مراجعة علماء الزلازل للبيانات أو صدور تقارير من وكالات أخرى، وفقا لروسيا اليوم.