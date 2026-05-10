سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في بنكين مع بداية تعاملات الأحد
كتب : أحمد الخطيب
سعر الدولار
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين 7 و9 قروش، في بداية تعاملات اليوم الأحد 10-5-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
52.67 جنيه للشراء، 52.77 جنيه للبيع.
بنك مصر:
52.67 جنيه للشراء، 52.77 جنيه للبيع.
بنك القاهرة:
52.67 جنيه للشراء، 52.77 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
52.57 جنيه للشراء، و52.67 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس:
52.67 جنيه للشراء، و52.77 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي Cib:
52.67 جنيه للشراء، و52.77 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة:
52.6 جنيه للشراء، و52.7 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول:
52.6 جنيه للشراء، و52.7 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني:
52.67 جنيه للشراء، و52.77 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
52.69 جنيه للشراء، و52.79 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.