سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في بنكين مع بداية تعاملات الأحد

كتب : أحمد الخطيب

09:46 ص 10/05/2026

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين 7 و9 قروش، في بداية تعاملات اليوم الأحد 10-5-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

52.67 جنيه للشراء، 52.77 جنيه للبيع.

بنك مصر:

52.67 جنيه للشراء، 52.77 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

52.67 جنيه للشراء، 52.77 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

52.57 جنيه للشراء، و52.67 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

52.67 جنيه للشراء، و52.77 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي Cib:

52.67 جنيه للشراء، و52.77 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة:

52.6 جنيه للشراء، و52.7 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول:

52.6 جنيه للشراء، و52.7 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني:

52.67 جنيه للشراء، و52.77 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

52.69 جنيه للشراء، و52.79 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

