وجه الإعلامي مجدي الجلاد سؤالًا إلى المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حول كيفية تعامل الحكومة مع أدوات الرقابة البرلمانية، ومدى التزامها بالحضور أمام المجلس، في ظل شكاوى سابقة من ضعف الاستجابة.

وقال "الخولي" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة" المذاع على منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن مثول الحكومة أو السلطة التنفيذية أمام البرلمان يُعتبر تقليدًا راسخًا في كافة النظم الديمقراطية، مؤكدًا أنه لا بد من التزام الوزراء بالحضور ومناقشة طلبات النواب.

تجربة شخصية تعكس التعاون الحكومي

أوضح وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، أنه من خلال تجربته الشخصية، تقدم بطلب إحاطة بشأن مشكلات شركة مصر للطيران، خاصة ما يتعلق بتأخر الرحلات وتدني مستوى الخدمة، مشيرًا إلى أن وزير الطيران المدني حضر بنفسه، إلى جانب قيادات الشركة، وتم الرد على كافة التساؤلات المطروحة بشكل واضح داخل اللجنة.

وأضاف "الخولي" أن هذه الواقعة تعكس وجود استجابة من جانب الحكومة في بعض الملفات، لافتًا إلى أن الوزراء المعنيين حضروا بالفعل وقدموا ردودًا وافية، وهو ما تم إثباته بمحاضر جلسات المجلس.

ضرورة الالتزام بالحضور وتعزيز الرقابة

شدد طاهر الخولي، على أن حضور الحكومة لجلسات البرلمان ليس خيارًا، بل التزام دستوري، مؤكدًا أهمية تعزيز هذا النهج لضمان فعالية أدوات الرقابة مثل: طلبات الإحاطة والاستجوابات والبيانات العاجلة.

ضغوط خدمية متزايدة على النواب

أشار "الخولي" في سياق آخر، إلى أن النائب البرلماني في مصر بات يتحمل عبئًا كبيرًا نتيجة تزايد طلبات الخدمات من المواطنين داخل دوائره، موضحًا أن هذا الدور الخدمي أصبح يمثل ضغطًا كبيرًا على النواب، بجانب دورهم التشريعي والرقابي.

لماذا فاز المستقلون؟

أوضح وكيل تشريعية النواب، أن التحولات في سلوك الناخب المصري كانت العامل الأبرز في صعود المستقلين، إذ لم يعد الانتماء الحزبي هو المعيار الحاسم، بل أصبح المواطن يركز على ما يمكن أن يقدمه النائب من خدمات فعلية.

وأكد المستشار طاهر الخولي، أن هذا التوجه هو ما أفرز وجود نحو 105 نواب مستقلين داخل البرلمان الحالي، موضحًا أن الناخب بات يسأل مرشحه بشكل مباشر: "ماذا ستقدم لي؟"، وهو ما منح الأفضلية للمرشحين القادرين على تلبية احتياجات المواطنين بعيدًا عن الانتماءات الحزبية.

اقرأ أيضًا:

