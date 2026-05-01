عقد الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، اجتماعًا مع ممثلي شركة Via Tour الدولية المتخصصة في إنتاج المحتوى الترويجي للسياحة الروحانية والثقافية، لمتابعة أعمال تصوير محتوى دعائي لمسار رحلة العائلة المقدسة في مصر.

جاء ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة السياحة والآثار الهادفة إلى إبراز تنوع المنتجات السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

توسيع الشراكات الدولية لدعم الترويج السياحي

أكدت "الهيئة" في بيان لها، أن هذا التعاون يأتي في إطار حرصها على تعزيز شراكاتها مع الكيانات الدولية المتخصصة، بما يسهم في تطوير أدوات الترويج الحديثة، ورفع تنافسية المقصد السياحي المصري في الأسواق العالمية.

مميزات مسار العائلة المقدسة

شدد الدكتور أحمد يوسف، وخلال اللقاء، على أن مسار رحلة العائلة المقدسة يُعتبر من أبرز المنتجات السياحية الروحانية والثقافية في مصر، نظرًا لقيمته الدينية والتاريخية الاستثنائية، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بتطوير وتأهيل نقاط المسار وفق أحدث المعايير الدولية.

وأضاف أن الاستعانة بخبرات شركات إنتاج محتوى متخصصة يهدف إلى تقديم مادة ترويجية احترافية تعزز الصورة الذهنية لمصر سياحيًا، وتدعم جذب مزيد من الزائرين من الأسواق المستهدفة.

خطة تصوير ميداني في عدة محافظات

استعرض الاجتماع خطة العمل التنفيذية الخاصة بأعمال التصوير، والتي تشمل توثيق عدد من النقاط الرئيسية على مسار العائلة المقدسة في محافظات القاهرة والبحيرة والمنيا وأسيوط، وفق جدول زمني محدد، باستخدام أحدث تقنيات الإنتاج البصري.

وشهدت أعمال التصوير حضور الرئيس التنفيذي للهيئة ومتابعته الميدانية لتوثيق المعالم الأثرية بمنطقة مصر القديمة، والإشراف على إنتاج محتوى بصري يعكس ثراء التجربة السياحية المصرية، ويبرز أبعادها الروحية والإنسانية بأسلوب حديث في السرد البصري.

حضور رسمي ودعم مؤسسي للمشروع

حضر اللقاء وأعمال التصوير عدد من قيادات وزارة السياحة والآثار، من بينهم: سوزان مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي، والمهندس عادل الجندي، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، ووائل منصور، عضو الإدارة العامة للعلاقات السياحية بالهيئة.

مسار العائلة المقدسة.. مشروع سياحي متكامل

ويُعتبر المسار أحد أهم المنتجات التي تعمل وزارة السياحة والآثار على تطويرها، ويضم نحو 25 نقطة رئيسية، تم الانتهاء من تطوير 14 نقطة منها لاستقبال الزائرين، إلى جانب تطوير البنية التحتية والطرق المؤدية، وإنشاء مراكز الزوار، وتنفيذ أعمال الترميم والصيانة الأثرية.

كما تعمل الوزارة على الترويج للمسار عبر مختلف المنصات الإعلامية، بما يعزز مكانته كأحد أهم المسارات السياحية الروحانية في العالم.

خبرات دولية في إنتاج المحتوى السياحي

وتُعتبر شركة Via Tour من الكيانات الدولية المتخصصة في إنتاج المحتوى السياحي والثقافي، إذ تمتلك خبرات في بناء سرديات ترويجية تعتمد على البعد الإنساني والثقافي والتفاعل الحضاري، بما يتناسب مع خصوصية مسار العائلة المقدسة.

