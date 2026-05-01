تعليق مثير للجدل من فرج عامر بخصوص مباراة الأهلي والزمالك في الدروي

حرصت جماهير النادي الأهلي على التواجد في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، لدعم لاعبي الفريق في مباراة الفريق دعم لاعبي الفريق بقوة، في مباراة القمة أمام الزمالك.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره الزمالك حاليا، في إطار منافسات الجولة الخامسة بمرحلة تتويج البطل، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ورفعت جماهير النادي الأهلي المتواجدة في مدرجات ستاد القاهرة، لافتة تحمل صورة الرئيس التاريخي للنادي صالح سليم وكتب عليها: "الروح الحماس".

كما رفعت الجماهير لافتة كتب عليها: "بجمهوره يقوم، وباسمه تصنع النجوم".

ويحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 44 نقطة، فيما يأتي الفارس الأبيض في صدارة الترتيب، برصيد 50 نقطة.

هتافات متبادلة بين جمهور الأهلي والزمالك بسبب أحمد سيد زيزو



